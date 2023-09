Reinaldo Rueda tras su debut con Honduras: “Fue un partido de alta exigencia, aplaudo la entrega y disposición de los muchachos”

“Es gratificante para el fútbol hondureño el crecimiento de Daniel, tiene las condiciones, es una gran exigencia ser titular en la Selección Absoluta, por lo que su participación fue positiva bajo todo punto de vista. Jugó el miércoles 90 minutos, el pasado sábado también lo hizo en una cancha díficil como lo es Comayagua.

En la variante que plasmamos sobre la pizarra con Yeison era darle unos minutos, desafortundamente se malogró, la idea era que él acompañara a Jorge (Benguché) en el 1 vs 1, ya no en el 2 vs 2 como lo manejaba Daniel y que así alternara con Pinto y Franklin Flores por la izquierda, mantienendo esa zona con buen volumen ofensivo”.

Lesión de Yeison y Kevin Álvarez