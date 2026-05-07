Real Madrid estudia apartar a Valverde y Tchoauméni tras pelea en el entrenamiento

Madrid, España.- Tras el nuevo incidente entre Fede Valverde y Tchouaméni, el Real Madrid no se quedará de brazos cruzados y tomará cartas en el asunto y estaría estudiando apartar a ambos futbolistas del primer equipo, según informa el diario As. El club blanco abrió expediente y una investigación a ambos futbolistas después de la pelea que protagonizaron en el entrenamiento de este jueves y desde España indican que ninguno de los dos formaría parte de la convocatoria para medirse al Barcelona en el clásico de este domingo.

El uruguayo y el francés, que el miércoles habían tenido un primer altercado, llegaron hasta los golpes durante la práctica de este día, llegando al punto de que Valverde tuviera que ser llevado a un hospital tras sufrir una contusión.

Futbolistas piden suspender entrenamiento