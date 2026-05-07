Real Madrid estudia apartar a Valverde y Tchoauméni tras pelea en el entrenamiento

Madrid, España.- Tras el nuevo incidente entre Fede Valverde y Tchouaméni, el Real Madrid no se quedará de brazos cruzados y tomará cartas en el asunto y estaría estudiando apartar a ambos futbolistas del primer equipo, según informa el diario As.
El club blanco abrió expediente y una investigación a ambos futbolistas después de la pelea que protagonizaron en el entrenamiento de este jueves y desde España indican que ninguno de los dos formaría parte de la convocatoria para medirse al Barcelona en el clásico de este domingo.
El uruguayo y el francés, que el miércoles habían tenido un primer altercado, llegaron hasta los golpes durante la práctica de este día, llegando al punto de que Valverde tuviera que ser llevado a un hospital tras sufrir una contusión.
Futbolistas piden suspender entrenamiento
Después de ser testigos de una situación descrita como una de las más graves que se hayan visto en Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid, varios futbolistas pidieron a Álvaro Arbeloa suspender el entrenamiento del viernes, justo dos días antes de enfrentar al Barcelona en el clásico.
Sin embargo, todo parece indicar que Arbeloa no accedió a esta petición y en estos momentos el club de Chamartín cuenta con un comité de crisis con el fin de dirimir los conflictos en el vestuario para cerrar de la mejor manera posible una convulsa temporada.