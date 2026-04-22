Real España vs Platense EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- La recta final del torneo Clausura de la Liga Nacional promete emociones fuertes y este miércoles no será la excepción, cuando Real España reciba a Platense en un duelo clave correspondiente a la jornada 20 del campeonato.

El conjunto aurinegro llega con la obligación de sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos. Con 31 unidades en la tabla, Real España se mantiene al acecho de los líderes Olimpia (32) y Motagua (35), mientras siente muy de cerca la presión de Olancho FC, que suma 30 puntos y no le pierde pisada.

Más allá de los números, el equipo sampedrano sabe que este tramo del torneo no permite errores. Cada partido es una final y dejar escapar puntos en casa podría comprometer seriamente sus aspiraciones de cerrar en una posición privilegiada de cara a la liguilla.

Enfrente estará un Platense urgido de resultados. Los escualos ocupan la séptima posición con 18 puntos, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación. La presión aumenta al ver que Choloma, con 20 unidades, está muy cerca y podría complicar aún más su panorama si no logran sumar en esta jornada.

Para Platense, el margen de error es mínimo. Puntuar ante uno de los equipos más sólidos del torneo no solo significaría un golpe anímico importante, sino también una oportunidad de meterse nuevamente en la pelea por un boleto a la fase final.