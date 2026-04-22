Victoria vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

La Ceiba, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su recta decisiva y la jornada 20 presenta un duelo de alta tensión en la zona baja de la tabla. En el estadio ceibeño, Victoria recibirá a Juticalpa en un compromiso que puede marcar el rumbo de ambos clubes en el cierre del campeonato.

La Jaiba Brava llega a este encuentro en una situación delicada. Ubicados en la última posición con 13 puntos, los ceibeños están obligados a sumar de a tres frente a su gente si quieren mantener vivas sus aspiraciones de salir del fondo. Una derrota podría dejarlos aún más rezagados y con pocas opciones en las fechas restantes.

Por su parte, Juticalpa tampoco atraviesa su mejor momento, pero cuenta con una ligera ventaja al situarse en el penúltimo lugar con 15 unidades. El conjunto olanchano sabe que un triunfo como visitante no solo le permitiría tomar distancia de Victoria, sino también ganar un respiro importante en la lucha por evitar los últimos puestos.

El duelo promete ser intenso, con dos equipos necesitados que saldrán a proponer desde el primer minuto. Más allá del funcionamiento, la eficacia será clave en un partido donde cada error puede costar caro.