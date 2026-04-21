Emilio Izaguirre Jr. responde a los críticos, cómo es ser hijo de un exjugador y futuro en Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Emilio Izaguirre Jr. con apenas 17 años de edad, comienza a abrirse camino en las reservas de Motagua, cargando con un apellido de peso en el fútbol hondureño, pero con la firme intención de construir su propia historia. El joven extremo sabe que las miradas siempre estarán sobre él, entre críticas y expectativas, pero lejos de esconderse, asume el reto con madurez. En medio de esa presión, se enfoca en el trabajo diario y en demostrar que tiene condiciones para ganarse un lugar por mérito propio. Con los pies sobre la tierra, también entiende que su formación va más allá del fútbol. Entre estudios, disciplina y sacrificio, busca seguir creciendo en el ámbito deportivo, aunque tiene claro que la carrera del futbolista es muy corta y persigue también el sueño de graduarse en la carrera de derecho.

En charla con EL HERALDO, el hijo del ex seleccionado nacional, confesó que su apellido tiene un peso enorme en la historia del balompié catracho y por ende busca representarlo de la mejor manera, "tengo una gran responsabilidad ya sea en primera o reservas, me toca hacerle ver a la gente que estoy acá por mis propios méritos". Así mismo reveló cómo es su relación con su papá fuera de la institución del azul profundo, "El no implementa eso en la casa, de que yo soy tu jefe, no, mi papá es una persona con la que yo puedo hablar, con la que él me genera confianza, es un papá normal, común y corriente, para todo el mundo".

Entrevista con Emilio Jr.

-Emilio, ¿cómo vivís esta etapa de juventud siendo jugador de las reservas de Motagua, donde tu papá dejó un gran legado? Es importante porque tengo una gran responsabilidad a la hora de jugar, si en primera o en reservas, la gente tiene bastantes opiniones sobre mi caso, y entonces, la mayoría del tiempo me toca a mí, hacerle ver a la gente que yo estoy aquí por un poco de mérito, pero gracias a Dios estoy aquí, tengo la oportunidad de cumplir mis sueños, mis sueños muchos, y aprender cada día de lo propio. -¿Cuál es el consejo que más te da el profe y también tu papá? Que me enfoque en lo mío, que escriba mis historias, porque obviamente lo que hizo mi papá es bastante importante para el fútbol hondureño, pero gracias a Dios yo me enfoco, enfoco en que yo pueda hacer las cosas bien, y eso es lo más importante para mí. -Cuando hablamos de gente que critica o que habla por parte del apellido, ¿te motiva a vos toda la crítica o lo bueno que también hablan? No le pongo mente, yo hago mi trabajo, lo que diga la gente está bien, cada quien tiene su opinión, yo al final del día, yo me levanto en la mañana, yo salgo a entrenar, buscar mis sueños, no me enfoco en lo que digan de mí, o lo que quieran suponer de mí. -Jugás de extremo, ¿verdad? ¿Por qué fue en esa posición y no lateral? Sí, extremo derecho. Desde chiquito, estaba con el profesor Jocon Reyes y él me ha visto mucho desde que yo fui con la banda, salgo bastante rápido y buscaba aprovechar mi velocidad por el lado que daba la banda. -¿Sos zurdo? No, soy derecho. Derecho, nato, la zurda solo para subirme al bus. -Estás finalizando tu etapa escolar, ¿qué tienes pensado más allá del fútbol? Ahorita me quedan tres meses de colegio todavía, mi meta ahorita es trabajar. Mi meta es estudiar, graduarme, poder entrar a la universidad, estudiar Derecho, que es la meta de mi mamá, el sueño de mi mamá, que yo siga implementando mis estudios, que eso es mi responsabilidad en la casa, el fútbol viene de añadidura, pero mi meta es estudiar, eso es lo principal para mí. -Para vos lo primordial será ser abogado antes que futbolista Exactamente, sí. Y futbolista, pues mi papá me aconseja eso bastante, tiene añadidura, es una moneda en el aire, si cae cara o lo que sea. Pero al final, obviamente, voy a seguir jugando fútbol porque es mi sueño, es lo que yo quiero. Desde chiquito he soñado con esto, pero obviamente, sin dejarlo de fútbol es lo mejor.