  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional

EL HERALDO te muestra a la belleza hondureña presente en los estadios

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 18:05
Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
1 de 15

Este miércoles se puso en marcha la jornada 20 de la Liga Nacional de Honduras y las bellas chicas no pueden faltar. Así las captó EL HERALDO.

Fotos: Neptali Romero, Esaú Ocampo y Marvin Salgado.
Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
2 de 15

La Ceiba abrió el telón con el partido Victoria vs Juticalpa FC donde las edecanes deslumbraron.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
3 de 15

Esta hermosa colocha robó suspiros de los presentes en el estadio Ceibeño.
Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
4 de 15

Ya en San Pedro Sula, esta colaboradora de Real España dejó boquiabiertos a varios.
Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
5 de 15

Así la captó el lente de EL HERALDO, presente en el estadio Francisco Morazán.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
6 de 15

Las hermosas aurinegras llegaron bien identificadas con su camiseta a este partido ante Platense.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
7 de 15

La tiktokers Desiré García, mejor conocida como "La Colocha", es una de las aficionadas más bonitas del Platense de Puerto Cortés.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
8 de 15

La Colocha se ubicó en el sector de silla del coloso sampedrano y posó para el lente de EL HERALDO.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
9 de 15

Las enfermeras de la Policía Nacional no se quedan atrás y lucieron hermosas en la previa del Real España vs Platense.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
10 de 15

Esta guapa rubia fue la sensación y deslumbró mientras apoyaba a los escualos.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
11 de 15

Otras de las hermosas chicas que llegaron al Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
12 de 15

Ella no llegó identificada con ningún equipo, pero disfrutó de una linda tarde de fútbol.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
13 de 15

¿Por qué tan seria? Las guapas catrachas resaltan en los estadios hondureños.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
14 de 15

Comayagua no se quedó atrás y también recibió a la belleza catracha en el partido Olimpia vs Marathón.

Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional
15 de 15

Las hermosuras se hicieron sentir para disfrutar de este clásico entre albos y verdoladas.

Cargar más fotos