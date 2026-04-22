Reconocida tiktoker y rubia se robaron el show: Lindas chicas en la jornada de Liga Nacional

Este miércoles se puso en marcha la jornada 20 de la Liga Nacional de Honduras y las bellas chicas no pueden faltar. Así las captó EL HERALDO.
La Ceiba abrió el telón con el partido Victoria vs Juticalpa FC donde las edecanes deslumbraron.
Esta hermosa colocha robó suspiros de los presentes en el estadio Ceibeño.
Ya en San Pedro Sula, esta colaboradora de Real España dejó boquiabiertos a varios.
Así la captó el lente de EL HERALDO, presente en el estadio Francisco Morazán.
Las hermosas aurinegras llegaron bien identificadas con su camiseta a este partido ante Platense.
La tiktokers Desiré García, mejor conocida como "La Colocha", es una de las aficionadas más bonitas del Platense de Puerto Cortés.
La Colocha se ubicó en el sector de silla del coloso sampedrano y posó para el lente de EL HERALDO.
Las enfermeras de la Policía Nacional no se quedan atrás y lucieron hermosas en la previa del Real España vs Platense.
Esta guapa rubia fue la sensación y deslumbró mientras apoyaba a los escualos.
Otras de las hermosas chicas que llegaron al Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Ella no llegó identificada con ningún equipo, pero disfrutó de una linda tarde de fútbol.
¿Por qué tan seria? Las guapas catrachas resaltan en los estadios hondureños.
Comayagua no se quedó atrás y también recibió a la belleza catracha en el partido Olimpia vs Marathón.
Las hermosuras se hicieron sentir para disfrutar de este clásico entre albos y verdoladas.