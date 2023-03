“Salgo con una vergüenza terrible. Esta no es la realidad del equipo”: Raúl Cáceres tras ser goleado por Olimpia

“Olimpia es un equipo que no perdona nada y por eso salimos sufriendo una derrota grande, abultada, y escandalosa como esta”.

Cáceres es muy claro que más allá que el equipo de Troglio viniera con la tristeza de su eliminación de la Champions de la Concacaf, el cuadro merengue no perdona.

“Salgo con una vergüenza terrible de no poder honrar una institución tan grande como es el Vida, al final lo puedo decir que esta no es la realidad del equipo, lamentablemente el partido se prestaba para uno de los dos extremos; lamentablemente siento que dejamos de hacer cosas que estaban consideradas”.

“Quiero ser prudente con mis respuesta y asumir la responsabilidad plena. Fue falta de buen manejo de mi parte, falta de trabajo, no quisiera ahondar en otros aspectos, pero no hemos tenido esa regularidad en manejo de grupo y participación”.

Y sobre las posibilidades de soñar con un boleto a la liguilla. “Si hay posibilidades, el problema es el convencimiento al jugador, el recurso humano está, tenemos jugadores de mucha calidad, pero ahí es cuando quisiera dar una versión completa, pero desconozco la actitud de varios jugadores en el terreno de juego. Ahí me deja una laguna y es mi responsabilidad, pero no voy a renunciar a mis aspiraciones, matemáticamente aún estamos”.

También se dio tiempo para aclarar uno de los cambios. “Argueta no ha venido jugando por lesiones, no tenía el ritmo, yo le exigía, pero su cuerpo no respondía y hay que cuidar su imagen”.