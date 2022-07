Rafael García expone la obligación de Marathón: “Siempre debe ser candidato por ser un equipo grande”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El torneo Apertura 2022 de la primera división del fútbol profesional de Honduras está cada vez más cerca de dar inicio. El partido que abrirá las acciones de la jornada 1 será la visita del Marathón al Real Sociedad el sábado en el estadio Francisco Martínez Durón a las 6:00pm.

El Monstruo Verde ha sido uno de los equipos que más preparación tuvo en la pretemporada, siendo uno de los primeros en comenzar estos trabajos, y abasteciéndose de partidos amistosos en los que los resultados fueron favorables.

Pero esto ya quedó atrás, la escuadra verdolaga solo piensan en los aceiteros y esta semana ha sido para confeccionarla táctica que el uruguayo Manuel Keosseián implementará para esta primera batalla.

Previo al arranque del torneo habló uno de los refuerzos del equipo, el arquero Rafael García, que analiza el entorno de la Liga Nacional.

“Me han hecho sentir muy bien aquí, nos mostramos óptimos en líneas generales. El campeonato será una competencia fuerte esa esa la proyección que tenía antes de llegar a Honduras”, comenzó diciendo el nacido en Maldonado Uruguay.

Y continuó exteriorizando que, “recuerdo cuando enfrentaba a equipos de este liga cuando competíamos por Concacaf y son equipos fuertes, fútbol luchado, friccionado, pero a su vez, con mucho despliegue físico. Será duro”.

En medio de la conferencia de prensa se le consultó al ex Xelajú de Guatemala si este Marathón está para levantar el título y fue conciso al decir que , “Marathón siempre tiene que ser candidato, lógicamente, por ser un equipo grande tenemos la responsabilidad de afrontarlo de esa forma y con el día a día, partido a partido, se va ir viendo pes que estamos. Nosotros tenemos que mantener un perfil ganador siempre”, acotó el meta de 32 años.

“La disposición táctica la pone los entrenadores y uno se tiene que adaptar. Yo he trabajado con línea de cuatro, de tres y de cinco, pero más allá de eso mis funciones son estar hablándoles constantemente y ordenando. Ellos ya me han ido conociendo y yo a ellos”, opinó.

Rafael García se perfila para ser el portero titular, pero no confía y asevera que la competencia con sus compañeros es fuerte.

“A mi nadie me garantizó que yo venía para ser titular, vengo al club para aportar, si, se me da la confianza por parte del cuerpo técnico, pero tengo claro que en ningún lado te fichan para ser titular, te fichan para venir sumar y trabajar en cada entrenamiento en cada partido. Hay que respetar el trabajo de los compañeros que viene atrás y eso hace que me exija más”, cerró el guardameta que llega a su tercer país centroamericano.

