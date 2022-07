Presidente de la Comisión de Arbitraje explica casos de Melissa Pastrana y Héctor Rodríguez

Los tiempos van cambiando, hay más exigencias y en algunas cosas se ha mejorado, otras hay que meterle más. Antes había más disciplina y teníamos esa consideración a nuestras autoridades y no estábamos en contra de ellos; sino que solo nos preparábamos. En la parte técnica hay mayor exigencia ahora, no deben tener caries, sin problemas de vista, el peso, índice de masa corporal.

¿El tema de Melissa Pastrana cómo está?

A veces uno se sorprende cuando las personas dan declaraciones y realmente uno no entiende por que dice eso si no son así. Melissa es una excelente árbitro, no me queda duda y cuando fuimos compañeros tuvimos un buena relación, no tuvimos problemas.

¿Nunca fueron amigos o sí?

éramos compañeros de arbitraje, no teníamos una amistad, ya que con los amigos se comparte un café o cosas así. En el arbitraje lo que tenemos es compañerismo y cada quien sabrá si tendrá un amigo. Aquí la valoramos a ella por su gran esfuerzo y todo lo que ha logrado con méritos a nivel nacional e internacional.

¿De dónde surge esta postura de ella?

Me sorprende y vamos hablar específicamente de este semestre porque anteriormente había tenido problemas de salud y ha sido inconsciente en cosas se le salen de las manos a ella. A inicios de año se hacen valoraciones físicas y ella se reportó que tenía un problema de salud.

¿Presentó las pruebas médicas?

Ella envió vía correo electrónico y dice que no se iba a someter a las pruebas físicas y que el médico le dijo que no podía someterse a esfuerzos físicos, pero ella solamente mandó un correo, pero no presentó constancia médica, sino que se limitó a mandar el correo a la Comisión.

¿Se perdió la prueba física entonces?

Todo árbitro que quiere estar en una lista privilegiada para dirigir en Primera División o Ascenso, debe someterse a esa prueba física y si la pasa puede participar, pero en este caso Melissa no pudo realizarla por los motivos que ella expuso y después de un tiempo le preguntamos si estaba en condiciones de hacer la prueba física e igual puso la negativa.

¿Melissa tuvo una segunda oportunidad?

Fue el 24 de marzo que se le preguntó, ya que vimos que salió a República Dominicana a un participación y al venir le dimos un tiempo y le consultamos para darle participación en los torneo locales, pero ella contestó que su prioridad era el campo internacional y no estaba en condiciones para prepararse para una prueba física y nosotros respetamos su decisión en ese aspecto.

Ella habla que existe machismo en la Comisión, ¿Es cierto eso?

La verdad que no entiendo, acá no tenemos esa situación y respetamos el género. Aquí no importa el género, pero si tiene la capacidad y se lo gana, se le da lo que corresponde. En esta Comisión se le ha dado el apoyo al arbitraje femenino y en nuestra gestión hemos impulsado varias mujeres y Merlin Soto es un ejemplo de ello, ya obtuvo su gafete internacional, también Vivian Herrera, Lourdes Noriega y les hemos dado oportunidad.

¿Mientras Melissa no haga la prueba física no podrá participar en la Liga Nacional?

Cualquier árbitro si no se somete a una prueba física y si no la pasa no puede ser considerado. Ahorita se hicieron pruebas de control de UNCAF y de inscripción para el nuevo gafete 2024 y todos los árbitros internaciones se sometieron en mayo, ella (Melissa) también y ahorita en junio se hicieron pruebas de inscripción; primero las mujeres y después los hombres. Estas les sirve para inscripción y para el torneo. En el caso de Melissa esa le sirve para el torneo a pesar que es prueba de mujer, pero hemos hecho una excepción con ella y en contra del reglamento. No así Shirley que se somete a pruebas físicas con tiempo de hombre y ella participa a nivel internacional, pero si Melissa quiere hacerlo, debe tener una prueba con tiempo de varones.

¿La prueba de control la hizo Melissa y podría dirigir en este torneo Apertura?

Esa prueba de inscripción o control a los árbitros internacionales se las valemos para el torneo local, pero ya para el otro torneo en enero que no hay prueba de control, se hace una prueba local y ahí si se debe someter. Para este torneo Melissa puede ser nominada porque hizo esa prueba de inscripción y de control.

¿No hay marginamiento como menciona Melissa?

No, aquí eso no va. Es de cumplimiento de algunas exigencias que a aparte de las pruebas físicas, los árbitros están en charlas técnicas para evaluar los trabajos del fin de semana. Esto es como un jugador que no entrena en la semana, no debe esperar ser titular el fin de semana solo que en otra área y ellos lo saben. Llegar tarde a una reunión técnica conlleva a una sanción.

¿Las convocatorias son por escrito o vía chat?

Es notificación por escrito por un grupo para no estar mandando personal y hay un grupo en los que oficial todos los de Liga Nacional, Liga de Ascenso y Reservas; ahí es donde se les gira las convocatorias y ellos deben de cumplir.

