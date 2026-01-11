Pudo jugar con Messi: revelan que Cristiano Ronaldo estuvo cerca de fichar por el PSG

París, Francia.- Tras su salida del Real Madrid en 2018, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol fichando por la Juventus, sin embargo, años después de ha revelado que la historia pudo haber sido muy distinta, llegando al punto de que el portugués pudiera haber estado en el mismo equipo que Lionel Messi. El exfutbolista francés, Patrice Evra, quien fue compañero de CR7 en el Manchester United, declaró en una entrevista al medio francés RMC Sports que el nacido en Madeira estaba contemplando fichar por el PSG, pero que finalmente acabó mudándose a Italia.

"Estaba interesado en llegar a París, créeme, él se hubiera adaptado. Eso fue antes de que firmara por la Juventus. Tenía Chelsea, Juventus, PSG... dijo que nunca iría al Arsenal. El PSG estaba interesado en el proyecto, se habría adaptado y se habría esforzado", puntualizó Evra durante la entrevista. El exdefensor galo indicó que los parisinos buscaban dar un nuevo golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes justo un año después de gastarse casi 400 millones de euros en Neymar y Kylian Mbappé para así tener un tridente estelar en su zona ofensiva.

Además, de haber fichado por el PSG es muy probable que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hubieran sido compañeros de equipo, ya que el astro argentino aterrizó en la capital francesa en 2021 tras su salida del Barcelona.

El PSG siempre quiso a Cristiano