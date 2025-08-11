"Amor a primera vista": La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Un encuentro breve en 2016 en el interior de una boutique de Gucci cambiaría para toda la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Casi 10 años después, la pareja está a punto de llegar al altar.
Gio, que en aquel tenía 22 años, trabaja como dependienta en la boutique de Gucci y se disponía a terminar su turno cuando un compañero le pidió que se quedara unos minutos más para atender una cliente. Poco después apareció el jugador portugués junto a su hijo Cristiano Jr y unos amigos.
Georgina recuerda que sintió un "clic" inmediato. Lo mismo ocurrió con Cristiano, según confesó en una entrevista,"fue amor a primera vista. “Temblé delante de él, pero era inevitable lo que sucedió entre nosotros”.
Gio comenzó a atender a Ronaldo en Gucci. "Un día me escribió que tenía un evento que si iba a estar. Y le dije que sí, que me pasaría. Me llevé todo el día pensando qué me iba a poner, cómo me iba a peinar. Cuando llegué le vi guapísimo, me acuerdo qué llevaba él y yo”.
La ahora influencer mencionó que desde la primera cita sintió una familiaridad inmediata con el delantero. “Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí como si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón... pum pum”.
La pareja pronto inició una relación, Cristiano, que en ese entonces estaba en el Real Madrid, pasaba a recogerla a su trabajo en sus carros de lujo. La primera vez que la pareja comenzó a llamar la atención fue durante un viaje a Disneyland Paris.
En 2017, la relación fue "oficializada" por Georgina cuando compartió una fotografía junto al jugador durante un concierto de J Balvin. Ese mismo año, la pareja asistió a la gala The Best FIFA Football Awards.
Ese mismo año, la pareja dio un salto más en su relación. En noviembre de 2017 se convirtieron en padres de Alana Martina, la primera hija en común de ambos. En aquel entonces, la pareja ya criaban juntos a los hijos de Cristiano -Cristiano Jr., Eva y Mateo- nacidos por gestación subrogada.
En 2021, la pareja volvió a quedar embaraza, esta vez de gemelos, pero en abril de 2022, la pareja contó que su hijo varón murió durante el parto, mientras que su hija Bella Esmeralda sobrevivió.
La pareja suele mantener su relación muy en privado; sin embargo, abrió las puertas de su vida a través de un programa de Netflix, donde mostró las actividades filantrópicas de la pareja, el papel de Gio como madre y pareja. Además de su vida llena de lujos y viajes.
La pareja volvió a estar en el ojo público, luego que la también influencer publicara una fotografía del anillo de compromiso que recibió de su pareja con la leyenda: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".
Hasta el momento se desconocen más detalles de los planes de boda, cómo fue la propuesta y cuándo decidirá la pareja jurarse amor eterno en el altar.