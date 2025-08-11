"Amor a primera vista": La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La ahora influencer mencionó que desde la primera cita sintió una familiaridad inmediata con el delantero. “Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí como si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón... pum pum”.