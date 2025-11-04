Cristiano Ronaldo habla de los 1000 goles, retiro y el equipo que estuvo cerca de ficharlo

Riad, Arabia Saudita.- El portugués Cristiano Ronaldo ha dado una amplia entrevista al periodista y amigo de él, Piers Morgan, con quien tocó diferentes temas y uno de ellos es el momento de su retiro del fútbol. El jugador del Al Nassr sabe que no será fácil el momento cuando se despida, pero también cuenta que ya tiene pensado hacer, también lo difícil que se le está volviendo dejar a sus hijos cuando se concentra con el club o la selección.

CR7 de igual forma respondió de forma tajante cuando se le consultó si Lionel Messi ha sido mejor que él y de cómo cree ayudar a su hijo en su carrera como futbolista. ¿Tienes en mente cuándo sería tu retirada?

"Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré. Es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión".

Algo que pueda llenar al vacío cuando dejes el fútbol

"Nada. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. ¿Qué tienes en mente tras tu retiro?

"Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo". Tu hijo Cristiano Jr

"Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente".