Cristiano Ronaldo habla de los 1000 goles, retiro y el equipo que estuvo cerca de ficharlo

Riad, Arabia Saudita.- El portugués Cristiano Ronaldo ha dado una amplia entrevista al periodista y amigo de él, Piers Morgan, con quien tocó diferentes temas y uno de ellos es el momento de su retiro del fútbol.
El jugador del Al Nassr sabe que no será fácil el momento cuando se despida, pero también cuenta que ya tiene pensado hacer, también lo difícil que se le está volviendo dejar a sus hijos cuando se concentra con el club o la selección.
CR7 de igual forma respondió de forma tajante cuando se le consultó si Lionel Messi ha sido mejor que él y de cómo cree ayudar a su hijo en su carrera como futbolista.
¿Tienes en mente cuándo sería tu retirada?
"Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré. Es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión".
Algo que pueda llenar al vacío cuando dejes el fútbol
"Nada. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado".
¿Qué tienes en mente tras tu retiro?
"Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo".
Tu hijo Cristiano Jr
"Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente".
Dicen que Messi es mejor que tú
"¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".
Eres el primer futbolista multimillonario, ¿qué se siente?
"Sabía que esto iba a pasar. Así que estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Me sentí muy feliz. Es como cuando ganas un Balón de Oro, porque te marcas tus propios objetivos. Así que, con 39 años, alcancé esa cifra (1,000 millones). Y, sinceramente, me sentí muy orgulloso".
¿Significa mucho para ti?
"No me sorprende mucho, porque si hablamos de la historia del fútbol, pueden llamarme arrogante o lo que sea, pero los números no mienten. Es algo que siempre digo y seguiré diciendo. Si ves tantos récords en el fútbol, Cristiano está ahí, en lo más alto de la lista. Así que es un récord más".
Manchester United
"El Manchester United ahora mismo no tiene una estructura. Espero que eso cambie, ya que sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo. El Manchester United sigue en mi corazón, lo amo. Tienen que cambiar. En mi opinión, no se trata solo del entrenador o de los jugadores".
Campeón de la Premier League este curso
"El Arsenal puede ganarla esta temporada. Son un muy buen equipo. Nunca se sabe lo que puede pasar en la Premier League. Es una liga muy difícil, pero seguro que es posible para el Arsenal".
Estuviste cerca de llegar al Arsenal
"Es cierto. Estuve cerca de fichar por el Arsenal hace muchos años, pero eso ya es pasado. Honestamente, cuando miro al Arsenal, siempre los veo no como un rival. ¡Me gusta el equipo, me gusta!".