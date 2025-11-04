Jugador intentaba conquistar a amante de reconocido futbolista

La guapa dama ha sido vista con el famoso deportista, quien aseguran coqueteaba con ella y luego la invitó irse al jacuzzi
Lauryn Goodman ha estado involucrada en un tema polémico al ser mencionada con otro jugador.
La británica Lauryn Goodman, personaje de la televisión y también en las redes sociales, ha sido el tema principal en los últimos días.
Lauryn Goodman tuvo una relación con Kyle Walker, exfutbolista del Manchester City y ahora del Burnley F. C., con el que llegó a formar una familia extramatrimonial.
La relación generó mucha atención mediática ya que el jugador siempre ha estado casado con Annie Kilner.
La misma chica confesó en su momento haber sido la amante de Kyle Walker.
Ahora, Lauryn Goodman está siendo mencionada con otro deportista, ya lejos de Kyle Walker.
Según The Sun y Daily Mail, la influencer y empresaria habría tenido una cita con el tenista Jack Draper, número uno británico, en una cafetería de Wandsworth, en el sur de Londres.
Jack Alexander Draper es un tenista profesional inglés. Ha ganado tres títulos en el Atp tour, el Torneo de Stuttgart 2024, Torneo de Viena 2024, y recientemente, el más destacado de su carrera, en el Masters de Indian Wells 2025.
Esta vez el tenista ha sido relacionado con la amante del jugador inglés Kyle Walker.
Tanto la amante de Walker y el tenista Jack Draper se habrían conocido a través de la exclusiva aplicación de citas para celebridades Raya, donde coincidieron en abril y, después de varios meses de conversación, concertaron un encuentro presencial el pasado 10 de septiembre.
Según versiones de testigos presenciales recogidas por The Sun, Draper, de 23 años, y Goodman, de 34, mantuvieron una actitud distendida durante la cita.
"Él (Jack Draper) era mucho más alto que ella, pero estaban coqueteando mientras él le compraba un café. Los vi irse juntos”, describió un cliente habitual de la cafetería.
La cita ha generado interés, no solo por la notoriedad de sus protagonistas, sino por el trasfondo mediático de Goodman, quien ha estado en el centro de la controversia tras ser la amante y luego pareja del futbolista Kyle Walker, actual jugador del Burnley y con un exitoso pasado en el Manchester City.
La mujer tuvo dos hijos con Walker, fruto de episodios de su relación en los cuales el futbolista se encontraba separado de su pareja oficial de entonces, Annie Kilner, con quien posteriormente se casó en secreto en 2022.
Tras esa cita se filtraron los mensajes picantes de Jack Draper en la citada aplicación de citas a Lauryn Goodman: "El tenista le enviaba mensajes sensuales, intentando descubrir qué le gustaba", señalaron.
Jack también mencionó ir a casa de Lauryn Goodman para meterse en el jacuzzi con ella, pero ella lo rechazó rápidamente» asegura una fuente en The Sun.