Representante de Luis Palma habla sobre futuro de próximos catrachos en Europa

—Jorge Álvarez por ahora está realizando una buena temporada con Olimpia, ¿tendrá alguna oportunidad para emigrar?

Bueno, estamos peleando esa oportunidad para ver si la tiene, se la merece, creo que ha hecho un trabajo importante y en el fútbol las oportunidades llegan cuando uno no se lo espera, ahora tiene un momento dulce de confianza, es importante en el esquema del profe Troglio y creo que se merece una oportunidad.

—Sin mencionar nombres, ¿hay equipos interesados en Jorge Álvarez?

Hay equipos siguiéndolo, viéndolo, en unos pocos meses se abre el mercado de fichajes y obviamente a ver si ese interés y el gusto por el jugador se cristaliza en una oferta que convenza, primero al futbolista y después al Olimpia.

—Paulo, prácticamente es el dueño de la selección en cuanto a jugadores representados, a Palma lo ubicó en el Celtic, a Deiby lo sacó al extranjero, pero ¿de Romell Quioto qué hay?

Tiene un muy buen contrato, es muy respetado, acaba su contrato de ahora en diciembre y es el momento de que Romell tome la decisión de hacia qué lado quiere manejar y elegir su carrera, si la quiere mantener en estos lados o prefiere dar el salto a otro mercado, lo puede pensar, hablar, pero ha tenido una carrera interesante y lo que toma es tocar una decisión en frío que le beneficie a él y a su familia.

—¿Del fútbol mexicano hay ofertas por Romell Quioto?

Equipos llaman y mi trabajo es ofrecer, mover y poner las opciones encima de la mesa al jugador para que puedan trabajar en algunos otros lugares y a partir de ahí hay que pelear una propuesta y que esa misma se adecúe al rendimiento de Romell que está siendo excelente.

—No es fácil el jugador hondureño por su idiosincrasia, ¿cómo los maneja o ya se adaptó a ellos?

Bueno, yo no diría tanto complicado, el futbolista hondureño es trabajador, quiere trascender para darle un futuro mejor a su familia, a su entorno, y después este país con unas condicionantes determinadas y hay que entender a los chicos.

Cada persona es un mundo, cada persona tiene su entorno, su esposa, su novia, sus papás, cada caso es particular y hay que ir caso por caso, pero mi experiencia en Honduras ha sido muy positiva con mis clientes y estoy encantado de trabajar con ellos, no tengo nada negativo que decir.

—¿Desde cuándo trabaja con los futbolistas hondureños?

Desde 2009 que empecé con Osman Chávez, que lo trasladé al Wisla Cracovia de Polonia. A Quioto lo trabajo desde que está en Olimpia, lo pasé al Houston Dynamo y al CF Montreal.

—¿Qué es lo más complicado de ser agente de un jugador hondureño?

No es de hondureños, sino en general, es un trabajo 24/7, los fines de semana no hay descanso porque hay futbol, siempre hay un problema, una preocupación o algo que hacer, es un trabajo intenso, pero es una bendición porque hay cosas positivas, me ha permitido tratar con gente interesante y en ese sentido creo que hay trabajar y no frenarnos.

—Me llama la atención que lleva 14 años trabajando en Honduras y hay otros agentes que vienen, trabajan dos o tres años y desaparecen, de hecho, algunos dicen que el mercado hondureño está por los suelos, ¿qué opina usted?

Bueno, ¿está por los suelos?... Había un muchacho que hace unos días el VAR le anuló un gol en Champions League, no lo veo por los suelos, tenemos otro jugador como Antony Lozano trascendiendo en España, o Alberth Elis en Francia, entonces no diría que está por los suelos.

Lo que pasa que es un mercado especial en el cual hay que confiar, empujar a los jugadores, vencer alguna resistencia porque el pasaporte cuando estás en Honduras todavía pesa, pero yo tengo una confianza absoluta en la selección, que es el reflejo mayor del fútbol hondureño, creo que vamos a entrar a una etapa linda, buena, y que eso empuje para que podamos ver a más jóvenes saliendo del país.

—¿Es un mercado especial en qué sentido?

Porque no es una de las ligas más importantes del continente, es una liga donde hay limitantes que van unidas a la situación económica del país y eso lo complica un poco más y es lo que más dificulta a la hora de poder vender un jugador.

—Me hablaba del gol anulado de Luis Palma, y creo que usted antes de ser su agente es amigo de los jugadores, ¿cómo se siente después de estos primeros juegos de Palma con el Celtic?

Es un chico al que conozco desde los 17 años, de un Premundial que se jugó en Panamá, he hecho un camino con él muy cerca de su familia y el mérito es del futbolista y de su familia.

Me da alegría verlo debutar en Champions como titular, lo que ha conseguido Luis tiene mucho mérito, pero no solo él, sino que lo de Antony, Alberth, Deiby, jugadores que vienen de abajo y de situaciones duras y han trascendido en sus equipos. Imagino que es un orgullo también para su entorno y el país.

—Usted aparte de conseguirles un buen contrato y un buen club, ¿que más les ofrece a los jugadores?

Básicamente darles la tranquilidad para poder ellos desarrollar su carrera, estar ellos enfocados en el juego y su familia, tengo un equipo detrás que trabaja conmigo en el día a día, en cosas más prácticas.

No solo conseguir buen equipo, sino que casa, si la familia quiere visitarlos, el trámite de los visados, trámites de los colegios de los niños o cualquier inconveniente que tengan en la casa, todo lo que es la parte extracancha que lo tengan controlado para que estén focalizados en el entrenamiento, el cuidado personal y los juegos.

—¿Hay algún hondureño más que fichará y meterá a su agenda en esta visita?

Estoy viendo jugadores que puedan tener trascendencia, me gusta jugadores con buen biotipo, en el Real España hay varios, Daniel Carter Bodden, Anfronit Tatum y Exon Arzú, en Olimpia está Julián Martínez, tiene buen biotipo y anda bien, eso nos ayuda mucho a la hora de sacar a los futbolistas e intentarlos apoyar para ver si pueden moverse.

—¿Esos jóvenes ya son representados suyos?

No, algunos sí, otros no.

—¿Quiénes son los que ya tiene contrato?

Exon Arzú y Daniel Carter Bodden, los dos del Real España.

—¿A Julián Martínez lo sumará?

Bueno, Olimpia es un equipo muy cercano a mí y he hecho muchos negocios con don Rafa Ferrari, que en paz descanse, y ahora con Rafael Villeda, a quien le tengo aprecio, muy agradecido con él porque me ha abierto las puertas de su casa.

Si hay alguna oportunidad trataré de trabajarlo. Julián tiene material de exportación y se nota la mano del profe Troglio que lo está manejando bien.

—A lo largo de la historia ha sido difícil colocar hondureños en Europa, ¿por qué cree que existe esa barrera?

Hay mucha competencia. Hay mercados donde para un puesto de trabajo hay muchos que quieren ir, en el fútbol es así, suele pasar que el reflejo de la selección implica lo que conlleva el fútbol hondureño a la hora de exportar futbolistas; si la selección anda bien eso obviamente repercute en la exportación, pero soy positivo, se viene una buena camada, la Sub 20 que estuvo en Argentina hizo cosas interesantes, ahora veremos los Panamericanos, pero soy positivo.

—Imagino que esto de Luis Palma le va a abrir el mercado nuevamente al fútbol hondureño en Europa.

De la misma forma que cuando llegaron algunos jugadores a la Premier League de Inglaterra. Estuvo bien Wilson Palacios, Maynor Figueroa, Hendry Thomas también, Emilio en Escocia. Eso ayudó a que llegaran otros jugadores, creo que el buen desempeño de Luis va a hacer que se quiera un poquito más al futbolista hondureño.

—¿Es más fácil meterlos a MLS?

Obviamente la Premier League tiene más nivel que la MLS, pero para mí después de la liga brasileña y mexicana, la MLS es la más importante del continente incluso en nivel.

No es fácil. Lo que está haciendo Denil Maldonado, Bryan Acosta, Romell, los chicos del Minnetosa que juegan bastante, es bueno, Andy Najar es diferente, ya se considera norteamericano, pero todo tiene mérito.

—Y los que se van quizá con alguna facilidad se devuelven rápido como Edwin Rodríguez, ¿qué pasó con él en Grecia?

Una decisión personal que tomó él, a veces hay sensaciones que ve que no entra a jugar y lo ve complicado y entonces tomó la decisión con su entorno de regresarse y yo considero que las decisiones acertadas son las que toma uno, no hay que arrepentirse, se le dio esa oportunidad, tiene un talento y condiciones innatas, anda bien va a estar en selección y no hay motivo a pensar que no tendrá otra opción a salir.

—¿Eso le afectó a usted como representante?

No, es como la vida, hay situaciones que funcionan, otras no funcionan, yo hice mi trabajo, hice lo que tenía que hacer que es empujar a un futbolista en el cual tengo la confianza en los futbolístico y estaría encantado de hacerlo de nuevo.

El motivo de su regreso fue sencillo, obviamente volver te cuesta un poco, hoy ha vuelto a su nivel, pero en su cabeza seguramente está pensando en volver a jugar al máximo nivel.

—Caso contrario al caso de Michaell Chirinos, que llegó, jugó y anotó y de repente decide regresar, ¿qué pasó con él?

Saprissa es una institución grande, ofreció buenas condiciones laborales, te diría que sin dudas es una institución con mucha más capacidad logística que el equipo en el que estaba en Grecia, pero se le abrió el mercado, va a tener la puerta abierta, tuvo una buena campaña, pero sin duda que el contrato que tiene en Saprissa es muy interesante y creo que Michaell tomó una buena decisión.

—Ahora bien, Paulo. Luis Palma tiene un sueño y es jugar en el Real Madrid, ¿le ayudará a cumplirle ese anhelo?

Él va a llegar hasta donde él quiera. Recuerdo que cuando el ‘Mono’ Burgos se despidió de Luis, exentrenador del Aris, le dijo ‘Luis, hasta donde tu quieras vas a llegar’.

Es un chico muy profesional, cree en sus capacidades, así que va a llegar hasta donde él quiera. A esos niveles es la capacidad, no podemos olvidar que hace 18 meses estaba jugando para el Vida y la semana pasada debutó en Champions League.

—Pregunta cerrada: ¿Se viene un nuevo hondureño para Europa en el mercado de invierno?

No te lo podría decir, vamos a confiar que sí, vamos a empujar, si me lo preguntas en un par de meses te puedo adelantar un poco más.

—De su carpeta, ¿a que jugadores está trabajando para enviarlos a Europa?

A todos los que tengo en carpeta me gustan para poderlos enviar, los de MLS para que salgan a Europa y los que tengo en Honduras para que se vayan, hay futbolistas de buen biotipo, de calidad.

Carter, Julián, Exon, Tatúm, Roberto Osorto, Antony García, hay varios chicos muy buenos, igual el muchacho Edwin Munguía que cuando lo habiliten para jugar en Motagua, tiene talento. Jugadores hay.

—¿Por qué no colocarlos en ligas top como España, Italia o Inglaterra?

Es más complicado, vendes a equipos con mucho más capacidad económica y obviamente el nivel que exigen es más alto, por eso en ese trabajo van a competir con jugadores colombianos, argentinos o serbios de mucho nivel, y solo entra uno, no es más sencillo.

—La lógica me dice que es más sencillo ubicar a un jugador sudamericano que a uno de los nuestros ahí, ¿cierto?

Obviamente y por lo general están más formados a esa edad porque tienen más medios, más capacitaciones, más capacidad de acceso a mejores canchas, estructuras, gimnasio, alimentación y descanso, todo lo que es un apoyo de las cosas básicas hace que los futbolistas lleguen a un nivel superior.

—Hace unos años reveló que el fichaje de Emilio Izaguirre por el Celtic fue el más difícil de cerrar, ¿que tanto costó el de Palma?

Te diría que peor que la de Emilio. La de Luis fue francamente compleja.

¿En qué sentido?

Bueno, pertenecía a un equipo donde el presidente negocia de una forma particular, contrato largo, tenía la fuerza de poder retener al futbolista, afortunadamente el Celtic vino con mucho interés y mucha fuerza por Luis y se hizo el arreglo.

Pero te digo que la operación estuvo caída, levantada, caída, levantada y fácilmente estuvimos 12 peleándola, se pudo dar en parte por la intención del futbolista de ir a Escocia y no escuchar otras ofertas, por la apertura de la gente del Vida y su presidente Luis Cruz al cual le tengo mucho respeto y agradecimiento por ayudar al futbolista.

También no me puedo olvidar que entiendo en una parte al presidente del Aris FC, que él fue el que apostó por Luis Palma cuando venía de Honduras, de un equipo chico, tomó el riesgo y la apuesta y estaba en todo su derecho de exigir lo que él pensaba que había que exigir por la ficha de Palma porque fue el único que tomó el riesgo en su momento.

—¿Cuánto pagó en Celtic al Aris por el fichaje de Luis Palma?

Yo hablo de mi dinero, del dinero ajeno no hablo, yo no pagué esa plata entonces que lo digan ellos.

—¿Pero sí fue un fichaje bastante costoso, más de tres millones de euros fue lo pagaron por Luis Palma?

Uff, sí, costoso, menos de 10 y más de 2 (risas).

—¿Es uno de los mejores traspasos de hondureños?

Sí, de hondureños es de los más importantes en los últimos tiempos. Creo que traspasos importantes está el de Wilson y David Suazo, pero a nivel de términos económicos, obviamente el de Luis estará entre el top cuatro o cinco, supongo, en la historia del fútbol hondureño.

—Y hablando de usted y de hondureños, ¿cuál es el top 5?

Luis Palma el primero, estuve en la compra de Alberth Elis del Monterrey al Houston Dynamo, que esa fue costosa, la venta de Antony Lozano al FC Barcelona, la de Emilio Izaguirre al Celtic... han habido varias.

—¿Por qué Honduras no exporta mucho a ligas de media escala, como Costa Rica por ejemplo que manda bastante a Noruega, Suecia, Dinamarca y esos países nórdicos?

Sí ha costado un poco, si me preguntas una razón la verdad no la tengo porque no tiene mucho sentido que entren costarricenses y no hondureños, la verdad no te sabría decir.

Hace muchos años tuve a Eddie Hernández en el BK Hacken de Suecia, estuvo seis meses ahí, y la verdad no sé porqué ya que por el biotipo muchos sí podrían encajar perfectamente.

—¿El último club de Europa que ha preguntado por un hondureño?

Hombre... Activamente te diría dos equipos en Dinamarca preguntando por un jugador hondureño de la Sub-20.

—¿Qué equipos?

Uno es el Randers y el otro el Midtjylland.

—¿Y europeos porqué no trae a Liga Nacional?

No es mi mercado, mi trabajo es sacarlos, no traerlos. Mi forma de ayudar al fútbol hondureño es exportar, no importar.

—En Liga Nacional mucho directivo se queja de los representantes, aducen que ustedes emboban a los jugadores. ¿Qué piensa?

Tengo mis puntos de vista diferentes a los de ellos, pero me siento bien tratado en el país, tengo relación con todos los presidentes de los equipos que exportan, no tengo ningún tipo de queja con alguno.

Obviamente puede haber algún roce negociando con el tema de los números, pero siempre con respeto, la gente es muy responsable con el tema de los pagos, el directivo hondureño es cumplidor.

—¿Cómo ve a la selección de Honduras con Reinaldo Rueda?

Yo creo que han agarrado un aire que necesitaban, creo que era una persona que tenía que venir, que conoce el medio, que sabe manejarse y los jugadores le tienen respeto.

Rueda ha sido muy exitoso en su carrera y tengo fe que vamos, y digo vamos porque me siento parte de la estructura, a ganar los seis puntos contra Cuba y pelearemos por estar en Copa América.

—¿Usted siente los triunfos del fútbol hondureño, quiere de verdad a Honduras?

Yo al país le debo mucho, me siento muy bien tratado, cada vez que vengo aquí me pongo contento y me siento como en mi casa.

—Y del fútbol de Costa Rica, ¿qué futbolistas representa?

Tengo a Alexis Gamboa, Carlos Mora y a Ariel Lassiter.

—Carlos Mora tiene ofertas de Europa tengo entendido...

Debería salir el siguiente mercado de invierno.

—¿Qué equipos están interesados en él?

Si no digo de equipos de jugadores hondureños, imagínate... no quiero que la prensa costarricense me diga ‘hablas de los nuestros fuera del territorio’, pero debería ser el próximo legionario de Costa Rica.

—¿Qué diferencia encuentra entre el futbolista de Costa Rica y Honduras?

Están más formados antes de tiempo en mejores estructuras, canchas y escenarios deportivos, eso implica poder mejorar técnicamente antes, a nivel táctico tienen más capacidad, pero creo que Honduras tiene sus cosas positivas y después si te fijas en los Mundiales Sub 17 y Sub 20 y a nivel 23 ha ido Honduras y no Costa Rica.

—¿Al mercado guatemalteco y salvadoreño no se ha metido?

En Guatemala tuve dos jugadores hace años, de selección, que los tuve en MLS y Europa, pero no duró mucho. Al ‘Pescado’ Ruiz lo metí en Aris de Grecia e hizo una carrera muy linda en Estados Unidos y a Marco Pappa lo vendí del Chicago Fire al Heerenveen de Países Bajos. En El Salvador no, he trabajado con Panamá, pero estoy más centrado con Honduras y Costa Rica.

—Tengo entendido también que usted trajo a César Vigevani al Motagua.

Sí, un técnico muy capaz, muy formado y metódico. Tiene un reto importante y como técnico, los resultados le van a marcar su devenir en su historia con Motagua, si la pelota entra magnífico, si no, ya sabemos que la primera cabeza que se corta es la suya.