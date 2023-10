La reacción del Tata Martino sobre el préstamo de Messi al Barcelona y los Playoffs

El equipo de Lionel Messi no volverá a jugar en la MLS hasta febrero y dicha situación ha generado los rumores sobre el astro argentino, apuntando que se iría al FC Barcelona como préstamo, como fue el caso de Thierry Henry, Beckham o Donovan.

“La verdad que lo vi en todo caso falto de fútbol, la lesión está bien, no tiene ningún problema. Es lógico porque en los últimos tiempos ha jugado muy poco y podía pasar que esté falto de ritmo”, explicó Martino sobre la recuperación del argentino.

Tras el resultado, Gerardo “Tata” Martino , habría sido muy honesto en cuanto a la recuperación de Lionel Messi, explicando el porqué no ha estado en los últimos juegos y ha hablado de dicho rumor.

El ‘Tata’, además, se tomó a broma el hecho de que Messi se fuera para el Barcelona, mencionando incluso que a lo más que iría el astro argentino es a disfrutar vacaciones en España.

“¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”.