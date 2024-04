Troglio asegura tener lista de periodista que hablaron mal de él y Olimpia

Tras eso Pedro Troglio entró en materia y sacó el rifle para disparar sin mediar palabra . “A mí me pueden tratar de cualquier cosa, menos de vende partidos, acá gracias a Dios no están, pero los tengo a todos anotados, son 11 (periodistas) que no saben de fútbol y que dijeron regalamos el partido ante UPNFM”.

Primero explicó el porqué la ausencia de los hermanos Solano. “Julián y Solany no jugaron porque falleció su abuelo materno, estaban muy golpeados y los autoricé para que vayan a despedirse de su abuelo y por eso no estuvieron en la lista”.

“Ustedes creen que nosotros teniendo a nuestro rival más enconado en la tabla vamos a perder para que gane Motagua y tengamos que jugar una semifinal con desventaja deportiva, jugamos mal muchachos... tuvimos una mala noche, perdimos como todos los equipos del fútbol pierden, me da bronca esa situación”, afirmó.

“Después un corte de luz, y si fue a propósito los felicito yo, ahora bien, un equipo no se va al descenso o se salva por un partido, son 36 partidos en los que tenes que tratar de sumar, hasta jugadores del Vida hablaron de este equipo, hay que correr en el año”, lanzó a los futbolistas del cocotero que criticaron al Olimpia tras la pérdida en Choluteca.

“A mí me preocupa cuando un periodista acusa, porque trabajaba en el medio y ahora no trabaja más. Díganme una vez que el presidente Villeda hablara mal de los arbitrajes, el único que abre la boca soy yo. Esa es mi bronca con algunos personajes que después te llaman y te piden nota por privado, los tengo a los 11 anotados. Yo ni loco me prestaría a una barbaridad así”, afirmó el argentino en conferencia de prensa.

“Ustedes googleen y busquen ‘Argentina corte de luz’, en todos lados pasa, no solo en Honduras pasa, y cuando sucede acá salen a hablar estos mismos once ‘ah, la mejor liga’. No señores, futbolísticamente es una mejor liga, la hegemonía del Olimpia ha hecho que los demás equipos gasten dinero, nosotros no hemos estado igual que el torneo pasado, hemos empatado mucho”, esbozó.

Finalmente fue autocrítico y dijo que Olimpia jugará el repechaje del Clausura 2024 porque es lo que se merecen. “Vamos a jugar lo que nos merecemos, repechaje, salimos terceros. Ahora tratar de ganar y prepararnos después si ganamos, pero primero tenemos que pasar un rival como Real España que va a ser duro; lógico que hubiera preferido salir primero o segundo, descansar 10 días y jugar una semifinal con ventaja deportiva”.