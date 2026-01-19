Con la presencia de leyendas, la Enefuth da inicio al curso "Formador de Formadores"

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) dio inicio este lunes a una nueva edición del curso Formador de Formadores impartido por la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras (Enefut) en Tegucigalpa.
La inauguración del evento se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) con una serie de trabajos en cancha realizados en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
El director de la Enefuth, Marco Antonio Garay, detalló que el curso cuenta con el apoyo de instructores de Concacaf y las actividades se extenderán hasta el jueves. Asimismo, destacó la presencia de históricas figuras del fútbol hondureño.
"Estamos trabajando en la formación de instructores con el apoyo de Concacaf. La idea es formar entrenadores con la buena orientación de profesores, por eso es que hemos hecho acuerdo con Concacaf, para que podamos trabajar en la formación de formadores que van a repercutir en el desarrollo del fútbol de Honduras", declaró Garay a EL HERALDO.
"Es un proceso que se sigue para formar instructores, han venido desde licencia C, B y hoy han venido para formarse como instructores con la licencia A y luego nosotros como escuela a nivel nacional trabajamos con varias licencias", agregó.
Entre los entrenadores que imparten el curso se encuentran Ramón "Primitivo" Maradiaga, Arnold Cruz y Óscar "Cocli" Salgado, además de contar con la presencia como alumno de Wilmer Velásquez, leyenda del Olimpia.
"Es una bendición poder compartir sobre esta nueva faceta como entrenador de fútbol. Estoy tratando de sacar mis licenciamientos en el fútbol para tratar de poder asumir un día de menos a más a través de este deporte tan lindo como es el fútbol para estar del otro lado de la cancha y llevar nuestros conocimientos a los jugadores", dijo muy contento el exgoleador de los Leones sobre su nueva faceta en los banquillos.
Durante la semana, la Enefuth continuará realizando charlas y trabajos con jóvenes futbolistas buscando contribuir al desarrollo del fútbol en el país.