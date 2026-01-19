Espinel habla sobre fichajes en Olimpia, advierte al América y revela la actualidad del equipo

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel repasó este lunes la actualidad del bicampeón Olimpia previo al arranque del Clausura 2026. El técnico uruguayo confirmó que está buscando reforzar su equipo con un atacante que pueda jugar por los costados, y se pronunció sobre la posibilidad de contar con Romell Quioto, delantero que milita en el Al Najma de Arabia Saudita. También habló sobre el partido que sostendrá contra las águilas del América en la Concachampions y lanzó una advertencia, aunque reconoce que su primer objetivo es el duelo frente al Génesis en Liga Nacional. Fue consultado sobre la llegada de Onan Rodríguez y el presente de Dereck Moncada con el Inter de Bogotá en Colombia.

Declaraciones de Espinel

Posiciones a reforzar "Tratamos de buscar en la parte ofensiva, que nos dé variantes por los costados. Es el objetivo que tenemos". Situación de Jorge Álvarez "Sobre lo de Jorge he estado muy lejos, ni me he enterado de las negociaciones, si hubieron o no, no me meto en esos temas, eso es de lo dirigentes con los clubes interesados. No he hablado nada con Jorge, apenas vino ayer, no he tenido tiempo de dialogar con él para ver cómo se está sintiendo. De la negociación no estoy empapado. Hoy tenemos a Jorge acá y con los jugadores que serán parte de este semestre". Liga y Concachampions "El objetivo de Olimpia siempre es tratar de ganar campeonato local. Todavía no estamos metidos de lleno en la Concachampions contra el América, estamos priorizando armar el plantel y tenemos poco tiempo. Solo pienso en el primer partido del torneo. Por su puesto que Olimpia debe estar a la altura en cada torneo internacional, tenemos un partido lindo contra el equipo más grande de México, trataremos de hacer una buena presentación e intentar la clasificación". ¿Tiene plantel para enfrentar al América? "Sí, sabemos la diferencia. Acá la diferencia es el fútbol hondureño con el resto de países. Nosotros tenemos buenos jugadores, con mucha experiencia. Las diferencias económicas son abismales, pero esto es fútbol. A veces en un 11 contra 11 pueden seceder cosas. Nosotros vamos a tratar de hacer lo imposible de complicársela al América, de tratar pasar la fase. Hoy somos lo que somos. Que crea la afición, nosotros estamos convencidos que haremos una buena presentación, no tengas dudas". La llegada del portero Onan Rodríguez "No sé si era complicado para él. Onan sabe que nuestro portero es Edrick. Para Onan deber ser un orgullo aprender de Edrick. Tiene que estar preparado para la exigencia de la portería de Olimpia cuando Edrick tenga alguna dificultad. Es muy joven, pero sabemos que estará preparado. Lo vemos entusiasmado y disfrutando. Creo que también será importante para Edrick, para su crecimiento, sabiendo que hay un portero con buenas condiciones que le estará metiendo presión".