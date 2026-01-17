Motagua empata en amistoso de pretemporada ante equipo de Liga de Ascenso

Nacaome, Valle.- Motagua realizó su tercer amistoso de la pretemporada y esta vez empató en Nacaome, Valle, ante el Piratas de la Liga de Ascenso. Los dirigidos por Javier López salieron con Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Marcelo Santos, Giancarlo Sacaza, Ricky Zapata, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez, Jorge Serrano, Carlos Mejía y John Kleber.

El gol azul fue marcado por el panameño Jorge Serrano en la primera parte (1-1 se fueron al descanso). En el conjunto aguilucho hubo algunas sorpresas como la presencia de Elmer Güity, lateral izquierdo que está a prueba y regresa a la institución tras su paso por Juticalpa FC. Los dos anteriores amistosos de Motagua fueron ante Luis Ángel Firpo de El Salvador (cayó 2-1) y ante Arsenal SAO de Liga de Ascenso, ganando el cotejo 3-2.

Este domingo el club azul jugará otro amistoso, ahora ante el FAS, también de la Liga de Ascenso a las 5:00 p.m., pero ahora en San Lorenzo, Valle. Motagua debutará en el Torneo Clausura el miércoles 28 de enero por la jornada dos ante Platense de local.