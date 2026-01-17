  1. Inicio
Motagua empata en amistoso de pretemporada ante equipo de Liga de Ascenso

Motagua jugará nuevamente este domingo un amistoso, ahora en la ciudad de San Lorenzo, Valle

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 21:50
Motagua empata en amistoso de pretemporada ante equipo de Liga de Ascenso

Motagua visitó la ciudad de Nacaome, Valle, contando con buena afluencia de seguidores.

Foto: Cortesía redes Motagua

Nacaome, Valle.- Motagua realizó su tercer amistoso de la pretemporada y esta vez empató en Nacaome, Valle, ante el Piratas de la Liga de Ascenso.

Los dirigidos por Javier López salieron con Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Marcelo Santos, Giancarlo Sacaza, Ricky Zapata, Óscar Padilla Discua, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez, Jorge Serrano, Carlos Mejía y John Kleber.

Fichajes: Cerrado el futuro de Jorge Álvarez, Motagua presta jugador y, ¿Quioto a Olimpia?

El gol azul fue marcado por el panameño Jorge Serrano en la primera parte (1-1 se fueron al descanso).

En el conjunto aguilucho hubo algunas sorpresas como la presencia de Elmer Güity, lateral izquierdo que está a prueba y regresa a la institución tras su paso por Juticalpa FC.

Los dos anteriores amistosos de Motagua fueron ante Luis Ángel Firpo de El Salvador (cayó 2-1) y ante Arsenal SAO de Liga de Ascenso, ganando el cotejo 3-2.

Este domingo el club azul jugará otro amistoso, ahora ante el FAS, también de la Liga de Ascenso a las 5:00 p.m., pero ahora en San Lorenzo, Valle.

Motagua debutará en el Torneo Clausura el miércoles 28 de enero por la jornada dos ante Platense de local.

Fue capitán de Honduras en Mundiales y promesa de Olimpia: ahora será policía

Hasta el momento las altas en el Ciclón Azul son Alejandro Reyes, Romario da Silva, Pablo Cacho y Aaron Barrios (volvió de préstamo).

Han salido Carlos Argueta, Mathías Vásquez (préstamo al Cincinnati FC), Yoel Castillo, Jonathan Núñez, Sebastián Cardozo y Maycol Cabrera.

El delantero uruguayo Rodrigo de Olivera se encuentra entrenando, sin embargo, está a la espera que se resuelva su tema legal con Potros de Olancho para ser presentado.

