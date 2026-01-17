Fichajes: Cerrado el futuro de Jorge Álvarez, Motagua presta jugador y, ¿Quioto a Olimpia?

El portero colombiano Andrés Salazar explicó por qué dejó Olimpia para irse a Águilas Doradas de su país. “Yo les expliqué los motivos, tanto deportivos como también una situación familiar que estoy atravesando en estos momentos, que más adelante se van a dar cuenta. Yo se los manifesté y ellos siempre estuvieron con la mayor disposición para que pudiéramos llegar a un acuerdo y poder estar acá en este club nuevamente”.