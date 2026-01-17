  1. Inicio
Fichajes: Cerrado el futuro de Jorge Álvarez, Motagua presta jugador y, ¿Quioto a Olimpia?

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 14:16
1 de 13

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Cerrado el futuro de Jorge Álvarez, Motagua presta jugador y, ¿Quioto a Olimpia? Estas son las últimas noticias.

Foto: El Heraldo
2 de 13

Kervin Arriaga no jugó este sábado ante Real Madrid y aunque su DT dijo que no lo hizo por temas físicos, crecen los rumores de un traspaso al Genoa de Italia por al menos 5 millones de euros.

Foto: Cortesía redes
3 de 13

El portero colombiano Andrés Salazar explicó por qué dejó Olimpia para irse a Águilas Doradas de su país. “Yo les expliqué los motivos, tanto deportivos como también una situación familiar que estoy atravesando en estos momentos, que más adelante se van a dar cuenta. Yo se los manifesté y ellos siempre estuvieron con la mayor disposición para que pudiéramos llegar a un acuerdo y poder estar acá en este club nuevamente”.

 Foto: Cortesía redes
4 de 13

Independiente de Siguatepeque, club de Liga de Ascenso, hizo oficial el fichaje del portero Miguel Rodríguez quien ha sido seleccionado nacional de Nicaragua.

Foto: Cortesía redes
5 de 13

Real España mantiene conversaciones con el delantero hondureño Eddie Hernández que jugó el último torneo con Municipal de Guatemala.

Foto: Cortesía redes
6 de 13

El volante Carlos Pérez firmó su contrato con Marathón. “Chuy” era ficha del Honduras Progreso y el último torneo jugó con Platense.

Foto: Cortesía redes
7 de 13

Motagua sigue analizando si Yostin Obando se quedará en el equipo o irá a otra institución. Junto a él también se analiza el futuro de Andy Hernández que estaba en la UPN.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
8 de 13

Lobos de la UPNFM le dio las gracias al defensa Oscar Loreto quien estaría volviendo al Victoria de La Ceiba.

Foto: Cortesía redes
9 de 13

Lobos de la UPNFM presentó este día al delantero Leonardo Herrlein quien curiosamente fue jugador en la llamada Kings League, torneo de creadores de contenido.

Foto: Cortesía redes
10 de 13

Erick Puerto tiene todo acordado para irse al Ventura County FC de MLS Next Pro, filial de LA Galaxy. Sería préstamo de un año con opción a compra. Comunicaciones de Guatemala también se interesó en él.

Foto: Cortesía redes
11 de 13

Estrella Roja, campeón de Liga de Ascenso, presentó al delantero Edwin Munguía quien llegará a préstamo de Motagua.

Foto: Cortesía redes
12 de 13

Finalmente Alajuelense ha declinado el fichaje de Jorge Álvarez al no llegar a un acuerdo económico con Olimpia, los manudos ahora buscarán otro jugador y el volante seguirá en Olimpia.

Foto: Cortesía redes
13 de 13

Romell Quioto tiene ofertas de dos clubes de la segunda división de Arabia Saudita y de uno de Irak. Olimpia ha sondeado su fichaje, pero ha comunicado que quiere seguir en el exterior ya que dejará las filas del Al-Najma de la primera división de Arabia.

Foto: Archivo El Heraldo
