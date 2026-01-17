Confirmadas las fechas y horarios de partidos de primeras jornadas del Clausura 2026

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras ha confirmado las fechas y horarios de las primeras nueve jornadas del torneo Clausura 2026, siendo la fecha debut sábado 24 de enero.
Ese día se disputarán dos partidos. El duelo de apertura será el Juticalpa vs CD Choloma a partir de las 5:15 PM, mientras que la jornada sabatina la cerrará el Real España al recibir al Olancho FC en San Pedro Sula a las 7:30 PM.
Posteriormente, el domingo 25 de enero se jugarán tres encuentros. Primero, el Platense tendrá en casa al Victoria (3:00 PM) y más adelante los Lobos de la UPNFM enfrentarán al subcampeón del Apertura 2025, Marathón (5:15 PM).
El debut del actual campeón del fútbol hondureño será más tarde. El Olimpia estrenará su reciente campeonato ante el Génesis PN y lo hará en el Estadio Nacional 'Chelato' Uclés (7:30 PM). En esta primera jornada, descansará Motagua.
El Ciclón Azul hará su estreno hasta la fecha 2, en donde recibirá al sorpresivo Platense, que quiere seguir dando la lucha tras su regreso a la Primera División del balompié catracho. El partido se disputará el jueves 29 de enero a las 7:30 PM.
El primer clásico del torneo Clausura 2026 se jugará hasta el domingo 1 de febrero. Real España se medirá ante Motagua en San Pedro Sula a partir de las 5:15 PM, en el duelo correspondiente a la jornada 3.
Fechas y horarios de las primeras jornadas del Clausura 2025
-- Jornada 1 --
Sábado 24 de enero:
Juticalpa vs Choloma (5:15 PM);
Real España vs Olancho (7:30 PM).
Domingo 25 de enero:
Platense vs Victoria (3:00 PM);
UPNFM vs Marathón (5:15 PM);
Olimpia vs Génesis (7:30 PM).
Descansa: Motagua.
-- Jornada 2 --
Miércoles 28 de enero:
Génesis vs Real España (3:00 PM);
Olancho vs Olimpia (5:15 PM);
Marathón vs Juticalpa (7:30 PM).
Jueves 29 de enero:
Choloma vs UPNFM (5:15 PM);
Motagua vs Platense (7:30 PM).
Descansa: Victoria.
-- Jornada 3 --
Sábado 31 de enero:
Victoria vs Marathón (5:15 PM);
Olimpia vs Juticalpa (7:30 PM).
Domingo 01 de febrero:
Génesis vs Choloma (3:00 PM);
Real España vs Motagua (5:15 PM);
Olancho vs UPNFM (7:30 PM).
Descansa: Platense.
-- Jornada 4 --
Viernes 6 de febrero:
Juticalpa vs Génesis (7:00 PM).
Sábado 7 de febrero:
UPNFM vs Olimpia (5:15 PM);
Motagua vs Victoria (7:30 PM).
Domingo 8 de febrero:
Marathón vs R. España (3:00 PM);
Platense vs Choloma (5:15 PM).
Descansa: Olancho.
-- Jornada 5 --
Miércoles 11 de febrero:
Génesis vs Motagua (3:00 PM);
Choloma vs Olancho (5:15 PM);
Juticalpa vs R. España (7:30 PM).
Jueves 12 de febrero:
UPNFM vs Victoria (5:15 PM);
Marathón vs Platense (7:30 PM).
Descansa: Olimpia.
-- Jornada 6 --
Sábado 14 de febrero:
Olancho vs Juticalpa (5:15 PM);
R. España vs Choloma (7:30 PM).
Domingo 15 de febrero:
Génesis vs Platense (3:00 PM);
Motagua vs Marathón (5:15 PM);
Victoria vs Olimpia (7:30 PM).
Descansa: Lobos UPNFM.
-- Jornada 7 --
Viernes 20 de febrero:
R. España vs UPNFM (7:00 PM).
Sábado 21 de febrero:
Olancho vs Marathón (5:15 PM);
Choloma vs Victoria (7:30 PM).
Domingo 22 de febrero:
Platense vs Juticalpa (3:00 PM);
Olimpia vs Motagua (5:15 PM).
Descansa: Génesis.
-- Jornada 8 --
Martes 24 de febrero:
Victoria vs Olancho (7:00 PM).
Miércoles 25 de febrero:
Juticalpa vs Motagua (5:15 PM);
Olimpia vs Choloma (7:30 PM).
Jueves 26 de febrero:
UPNFM vs Platense (5:15 PM);
Marathón vs Génesis (7:30 PM).
Descansa: Real España.
-- Jornada 9 --
Sábado 28 de febrero:
Juticalpa vs Victoria (7:00 PM).
Domingo 1 de marzo:
Marathón vs Olimpia (3:00 PM);
Motagua vs Olancho (5:15 PM);
Platense vs R. España (7:30 PM).
Lunes 2 de marzo:
Génesis vs UPNFM (3:00 PM).