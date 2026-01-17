  1. Inicio
Kervin Arriaga y la razón por la que no sumó ningún minuto con Levante ante Real Madrid

El hondureño Kervin Arriaga estuvo entre los suplentes del Levante ante Real Madrid pero no ingresó de cambio pese a que venía siendo titular

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 11:42
Kervin Arriaga se perdió el último partido del Levante contra Real Madrid.

 Foto: Cortesía

Madrid, España.- La ausencia del hondureño Kervin Arriaga sobresalió frente al Real Madrid. El mediocampista fue convocado, pero finalmente no vio ni un tan solo minuto.

Levante salió con una derrota del estadio Santiago Bernabéu de 2-0 y los granates se vieron muy débiles, sobre todo en el segundo tiempo del encuentro.

El futuro de Arriaga: Genoa el principal interesado y las ofertas que tiene en España

Luís Castro, técnico del Levante mencionó que a pesar de la buena imagen de la primera parte sucumbió ante uno de los grandes de la Liga de España en la conferencia de prensa.

El futbolista salió lesionado en el encuentro anterior y se encuentra en pleno momento donde su nombre aparece como posible venta, done Génova y Atalanta están interesados. Además otro club de la Premier League.

Álvaro Arbeloa no se esconce y reacciona luego de 'pitada' de aficionados del Real Madrid

"Kervin y Matías estaban más fatigados de lo normal. Kervin vino y luego depende del juego. Si ibas ganando, es posible que hubiera jugado. Si vas perdiendo, haces sustituciones con jugadores más ofensivos", fue la única respuesta que dio al respecto.

Reportes de prensa desde Levante han informado que el Génova es quien encabeza las negociaciones y la institución tasa al hondureño en 5.5 millones de euros.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

