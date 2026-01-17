Kervin Arriaga y la razón por la que no sumó ningún minuto con Levante ante Real Madrid

Madrid, España.- La ausencia del hondureño Kervin Arriaga sobresalió frente al Real Madrid. El mediocampista fue convocado, pero finalmente no vio ni un tan solo minuto. Levante salió con una derrota del estadio Santiago Bernabéu de 2-0 y los granates se vieron muy débiles, sobre todo en el segundo tiempo del encuentro.

Luís Castro, técnico del Levante mencionó que a pesar de la buena imagen de la primera parte sucumbió ante uno de los grandes de la Liga de España en la conferencia de prensa. El futbolista salió lesionado en el encuentro anterior y se encuentra en pleno momento donde su nombre aparece como posible venta, done Génova y Atalanta están interesados. Además otro club de la Premier League.