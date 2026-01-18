  1. Inicio
Fichajes: Deja Olimpia y se va al ascenso, Motagua con otra alta y futuro de Erick Puerto

El Olimpia ha sorprendido al dejar salir a uno de sus jugadores y ahora lo hará en la Liga de Ascenso, Motagua une a experimentado defensor y Real España va por legionario

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 17:25
1 de 21

El Olimpia ha sorprendido al dejar salir a uno de sus jugadores y ahora lo hará en la Liga de Ascenso, Motagua une a experimentado defensor y Real España va por legionario
2 de 21

El volante hondureño es seguido por el Genoa de Italia y en el Levante no lo usaron en el último juego que tuvieron ante el Real Madrid.
3 de 21

El mediocampista Johann Chirinos dejó el fútbol alemán para unirse al Colombus Crew de la MLS. DIEZ conoció en primicia que el volante hondureño iniciará en el segundo equipo.
4 de 21

Jorge Álvarez se queda en Olimpia: La Liga Deportiva Alajuelense desistió de su fichaje para la próxima temporada. Se queda en el balompié catracho.
5 de 21

Maylor Núñez fue presentado oficialmente por el CD Marathón. El lateral reemplazará la baja de Iván Anderson.
6 de 21

Iván Anderson se convirtió en la primera baja del Marathón. El lateral panameño regresa al Monagas de Venezuela.
7 de 21

El CD Choloma anunció el fichaje del volante hondureño Jordy Canales, que llega procedente del San Juan Huracán de Santa Bárbara.
8 de 21

Carlos "Mumita" Fernández, ex Motagua, Génesis y Juticalpa, es nuevo fichaje del CD Choloma.
9 de 21

Real España busca el fichaje del atacante hondureño Eddie Hernández, quien anotó siete goles en 26 partidos con el Municipal de Guatemala.
10 de 21

Carlos "Chato" Padilla adelantó que el CD Choloma seguirá reforzándose en varias líneas de cara al torneo Clausura.
11 de 21

El lateral zurdo Elmer Guity podría ser uno de los fichajes inesperados del Motagua. El ex Juticalpa apareció con los azules en el amistoso que sostuvo ante Piratas de Nacaome.
12 de 21

Rodrigo de Olivera, a falta de una resolución oficial en cuanto su salida del Olancho FC, ya está entrenando con Motagua de cara al inicio del torneo Clausura.
13 de 21

En cuanto a la Liga de Ascenso, Arsenal SAO anunció el fichaje de Exequiel Ortiz. El argentino tiene habilidades creativas.
14 de 21

El atacante colombiano Carlos Ramos Balanta es otro de los refuerzos confirmados del Arsenal SAO de Cantarranas.
15 de 21

Ronald Polanco, de las promesas de Olimpia, fichó por el Arsenal SAO de la Liga de Ascenso de Honduras.
16 de 21

Julián Martínez, ex Honduras Progreso y Olancho FC, es nuevo fichaje de la Real Sociedad de Tocoa.
17 de 21

Motagua anunció la baja oficial de Jafeth Munguía, quien jugará en Estrella Roja de Danlí, el vigente campeón de la Liga de Ascenso.
18 de 21

Erick ‘Yio’ Puerto está a un paso de ser futbolista del Ventura County FC, antes llamado LA Galaxy ll de la MLS Next Pro.
19 de 21

Miguel Rodríguez, guardián de la Selección de Nicaragua, fichó por el Independiente de Siguatepeque. El arquero protagonizó una polémica cuando recibió cuatro goles ante Costa Rica en la Eliminatoria Mundialista.
20 de 21

Marvin Maldonado, exdelantero de Motagua, es otro de los refuerzos del Independiente de Siguatepeque.
21 de 21
