Giro inesperado con el futuro de Erick "Yio" Puerto: Otro equipo se une a la carrera por ficharlo

La oferta consiste en un préstamo por un año, con cláusula de compra obligatoria, lo que dejaría ingresos millonarios al Platense

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 10:47
Giro inesperado con el futuro de Erick Yio Puerto: Otro equipo se une a la carrera por ficharlo

Puerto es uno de los jugadores más apetecidos en el mercado de piernas.

Foto: Cortesía.

Puerto Cortés, Honduras.- ¡Le salió nueva novia! Erick “Yio” Puerto se ha convertido en uno de los futbolistas más apetecidos del mercado de fichajes de 2026, no solo en Honduras, sino también en la región centroamericana.

Su buen desempeño en su primera temporada en la Liga Nacional con el Platense, certamen en el que anotó 17 goles y terminó entre los máximos artilleros del torneo, le ha permitido recibir múltiples ofertas de equipos para hacerse de sus servicios.

Espinel habla sobre fichajes en Olimpia, advierte al América y revela la actualidad del equipo

Los primeros rumores sobre el futuro de “Yio” surgieron en pleno desarrollo del Apertura 2025, cuando medios de comunicación y aficionados lo colocaban en uno de los equipos “grandes” del fútbol hondureño.

Sin embargo, ese panorama cambió cuando comenzaron a llegar ofertas del extranjero. Comunicaciones de Guatemala fue uno de los primeros clubes internacionales en interesarse por el seleccionado hondureño.

Lamentablemente, la propuesta no resultó tan seductora ni para el futbolista ni para el Platense, dueño de su ficha. EL HERALDO conoció que, en el primer acercamiento, el conjunto escualo tasó al delantero en 500 mil dólares por su compra definitiva. La elevada cifra no convenció a los Cremas, que decidieron retirarse de la negociación.

Fichajes: Deja Olimpia y se va al ascenso, Motagua con otra alta y futuro de Erick Puerto

Posteriormente, tomó fuerza la posibilidad de su llegada al County FC, equipo de la MLS Next Pro y filial del LA Galaxy. El acuerdo estaba prácticamente cerrado entre el club estadounidense y el Platense.

Incluso, el técnico Raúl Cáceres dio casi por hecho el traspaso y aprovechó para desearle suerte al jugador, a quien ha dirigido desde su etapa en la Liga de Ascenso.

No obstante, el panorama dio un giro inesperado. EL HERALDO conoció, a través de fuentes cercanas al futbolista, que Erick Puerto recibió una oferta de un club de los Emiratos Árabes Unidos, propuesta económica que lo llevó a replantearse su futuro y a frenar el acuerdo con el equipo de la MLS.

La oferta consiste en un préstamo por un año, con cláusula de compra obligatoria, lo que dejaría ingresos millonarios al Platense. La directiva escuala y el jugador analizan la propuesta y la decisión final se tomará en las próximas 24 a 48 horas.

Lo que sí es un hecho es que “Yio” Puerto dejará al Platense y será legionario en esta temporada. Los escualos perderían a otro de sus jugadores importantes tras la salida de "Chuy" Pérez.

Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

