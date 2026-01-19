Giro inesperado con el futuro de Erick "Yio" Puerto: Otro equipo se une a la carrera por ficharlo

Puerto Cortés, Honduras.- ¡Le salió nueva novia! Erick “Yio” Puerto se ha convertido en uno de los futbolistas más apetecidos del mercado de fichajes de 2026, no solo en Honduras, sino también en la región centroamericana. Su buen desempeño en su primera temporada en la Liga Nacional con el Platense, certamen en el que anotó 17 goles y terminó entre los máximos artilleros del torneo, le ha permitido recibir múltiples ofertas de equipos para hacerse de sus servicios.

Los primeros rumores sobre el futuro de “Yio” surgieron en pleno desarrollo del Apertura 2025, cuando medios de comunicación y aficionados lo colocaban en uno de los equipos “grandes” del fútbol hondureño. Sin embargo, ese panorama cambió cuando comenzaron a llegar ofertas del extranjero. Comunicaciones de Guatemala fue uno de los primeros clubes internacionales en interesarse por el seleccionado hondureño. Lamentablemente, la propuesta no resultó tan seductora ni para el futbolista ni para el Platense, dueño de su ficha. EL HERALDO conoció que, en el primer acercamiento, el conjunto escualo tasó al delantero en 500 mil dólares por su compra definitiva. La elevada cifra no convenció a los Cremas, que decidieron retirarse de la negociación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.