Posibles rivales de Alemania, Costa de Marfil y Ecuador para 16avos del Mundial 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Ecuador le ganó a todos los pronósticos y se quedó con el boleto a la siguiente ronda como una de las mejores terceras derrotando a Alemania, mientras que Costa de Marfil despachó a Curazao, consolidándose en el segundo lugar. Y luego de definirse este apasionante grupo, la pregunta es clara: ¿Contra qué selecciones se pueden ver las caras en los 16avos de final? Comencemos por la líder del grupo, Alemania. Los europeos sumaron seis de nueve puntos y nadie los podía mover del primer lugar, con su partido de dieciseisavos de final programado para el próximo lunes 29 de junio contra una de las mejores terceras de los Grupos A/B/C/D/F.

Actualmente, esos lugares son ocupados por: Corea del Sur con tres puntos y una diferencia de gol negativa, Bosnia y Herzegovina, que en 329 de 330 escenarios jugará con Estados Unidos en la siguiente ronda, Escocia, con peores números que los coreanos, Paraguay, que tiene un decisivo duelo contra Australia en unas horas y Suecia, la principal candidata al ser la única que posee una diferencia de goles positiva, aunque todo dependerá de su partido contra Japón.

Vámonos con Costa de Marfil, que tiene un panorama más sencillo de entender, ya que se verán las caras con el segundo lugar del Grupo I el martes 30 de junio en Dallas. De momento, ese posición es ocupada por la Noruega de Haaland, sujeto al enfrentamiento contra Francia de mañana. Finalmente, Ecuador tendrá el camino más difícil de entender, ya que son posibles rivales de hasta seis combinaciones diferentes.

Primero, se pueden cruzar con dos de los tres países sede, México el martes 30 de junio en el Estadio Azteca o contra Estados Unidos el 01 de julio San Francisco, mismo día en el que se pueden encontrar con los líderes del Grupo L y G, en lo que sería la segunda edición de un Ecuador vs Inglaterra en mundiales o tener que medirse a la Egipto de Mohamed Salah.