Terremoto en Venezuela: Familia de futbolista se encuentra desaparecida y temen lo peor

Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existe una probabilidad cercana al 40 % de que el número de víctimas mortales pueda situarse entre 10.000 y 100.000 personas. Este cálculo se basa en factores como la intensidad de los movimientos telúricos, la densidad poblacional de las zonas afectadas y la resistencia de las construcciones. Ante la magnitud de la emergencia, el estado de La Guaira fue declarado oficialmente como zona de desastre.