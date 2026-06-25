Terremoto en Venezuela: Familia de futbolista se encuentra desaparecida y temen lo peor

La familia de futbolista permanece desaparecida luego del colapso del edificio donde residían en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela.
Venezuela continúa evaluando las consecuencias de los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron la costa del país este miércoles con apenas segundos de diferencia. El desastre ha dejado decenas de fallecidos, cientos de heridos y graves daños estructurales, incluyendo el colapso de varios edificios en Caracas.
Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existe una probabilidad cercana al 40 % de que el número de víctimas mortales pueda situarse entre 10.000 y 100.000 personas. Este cálculo se basa en factores como la intensidad de los movimientos telúricos, la densidad poblacional de las zonas afectadas y la resistencia de las construcciones. Ante la magnitud de la emergencia, el estado de La Guaira fue declarado oficialmente como zona de desastre.
Entre quienes sufren directamente las consecuencias de la tragedia se encuentra el futbolista argentino Lucas Trejo, actual defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira. El jugador vive momentos de angustia tras perder contacto con su esposa y sus dos hijos, luego de que el edificio donde residían en Playa Grande se desplomara a causa de los sismos.
Trejo nació en Córdoba, Argentina, el 29 de diciembre de 1987. A lo largo de su carrera profesional optó por desarrollar gran parte de su trayectoria fuera de su país natal, buscando oportunidades en distintos destinos internacionales.
Su primera experiencia en el extranjero fue en España, donde defendió los colores del L’Escala FC. Más adelante continuó su carrera en Grecia, pasando por clubes como Atromitos FC, Ethnikos Asteras y Aigaleo FC.
Durante su etapa en el fútbol griego logró afianzarse como zaguero central gracias a su fortaleza defensiva y dominio del juego aéreo. Posteriormente regresó a Argentina para jugar en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto. Sin embargo, la falta de continuidad lo llevó nuevamente a buscar nuevos horizontes fuera de su país.
En 2016 llegó al fútbol venezolano para incorporarse al Monagas Sport Club. Allí se convirtió rápidamente en una pieza fundamental del equipo y contribuyó a uno de los capítulos más importantes de la institución. Fue titular en todos los encuentros del Torneo Apertura 2017, campeonato que Monagas conquistó tras superar al Caracas FC en la final.
Además, formó parte del plantel que logró clasificar a la Copa Libertadores 2018, un logro histórico para el club oriental. Gracias a sus actuaciones, recibió el apodo de "El General", reflejo de su liderazgo y autoridad dentro de la cancha.
Tras su exitoso paso por Monagas, continuó su carrera en el Club Sport Marítimo de La Guaira, consolidándose como uno de los futbolistas argentinos más reconocidos del balompié venezolano. En diversas entrevistas expresó su gratitud hacia el país, destacando tanto el respaldo institucional como las oportunidades deportivas que encontró allí.
"El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela. El trato que nos ha dado la dirigencia es impresionante y deportivamente logramos que Monagas entrara por primera vez en su historia en la Copa Libertadores", manifestó en una ocasión.
También aseguró sentirse plenamente identificado con el país caribeño: "Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como hoy lo soy acá. Este país marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela".
Su vínculo con Venezuela trascendió el ámbito deportivo. Junto a su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, construyó su vida familiar en La Guaira. Todos ellos residían en el edificio de Playa Grande que se vino abajo durante la emergencia sísmica.
Desesperado por la falta de noticias, el defensor utilizó sus redes sociales para pedir ayuda. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió en Instagram junto a una fotografía familiar.
Al momento de los terremotos, Trejo se encontraba en Caracas concentrado con su equipo para disputar un compromiso de la Copa local frente al Deportivo Miranda FC en el estadio Brígido Iriarte.
Los movimientos sísmicos afectaron especialmente la región central y norte del país, causando derrumbes en múltiples edificaciones tanto en Caracas como en La Guaira. Las autoridades reportaron inicialmente 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque advirtieron que esas cifras podrían incrementarse a medida que continúan las labores de rescate.
La situación del defensor argentino ha generado una gran ola de solidaridad en el mundo del fútbol y en las redes sociales. Miles de personas han compartido su mensaje y colaboran en la difusión de fotografías e información con la esperanza de localizar a sus familiares lo antes posible.