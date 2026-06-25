Fichajes Honduras: Motagua pierde jugador, baja y otra alta en Olimpia; delantero a Europa

Olimpia sufre baja de peso y suma jugador; delantero será legionario en Europa. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Agustín Mullet - Tras varios días de negociación con Real España, el exjugador de Olimpia finalmente no regresará a Honduras. No hubo acuerdo entre la directiva aurinegra y el pivote argentino.
Carlos Martínez - El veterano DT hondureño se convierte en nuevo entrenador del Club Deportivo y Social Vida en la Liga de Ascenso.
Cristian "Jopito" Álvarez - El volante argentino era la gran apuesta de Marathón para convertirse en el cerebro de la mitad de la cancha. El equipo verdolaga hizo una propuesta interesante de préstamo a su actual equipo, pero fue rechazada.
Víctor Ávila - Olancho FC anunció la llegada del delantero panameño, quien se incorpora procedente del C.D. Macará de Ecuador. Motagua lo buscó en su momento.
Diego Rodríguez - Los Potros también confirmaron la renovación del lateral izquierdo, que había sido pretendido por varios equipos grandes del país.
Erick Puerto - ¡Se acabó la novela! Platense anunció la salida de su gran figura en redes sociales.
El delantero viajó este jueves a Europa para convertirse en nuevo jugador de FC BATE Barysaŭ de Bielorrusia.
Maylor Núñez - Marathón anunció en redes sociales que llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del lateral derecho. Su futuro por ahora es incierto.
Yairo Moreno - Marathón se sigue armando de cara al torneo Apertura 2026 y Copa Centroamericana. El talentoso extremo se convierte en nuevo fichaje de los verdolagas, en el pasado jugó en la selección de Colombia. Además, ganó Liga MX y Concachampions con León.
Andre Orellana - Marathón busca rescindirle el contrato de cara al Apertura y la Copa Centroamericana. El jugador ha anunciado que emprenderá acciones legales porque aún no llegan a un mutuo acuerdo.
Jeffry Miranda - Gustavo Sánchez, presidente de Génesis FC, aseguró que el extremo está a un paso de jugar en Europa: "Ya se encuentra en Europa, se están ultimando detalles y es casi seguro su salida del club. Es una gran oportunidad para él", señaló sin mencionar país o club.
Jorge Benguché - El Dibba AlHisn FC de Emiratos Árabes Unidos intentó el fichaje del delantero de Olimpia, pero al final dicho traspaso no se pudo concretar.
Jack Baptiste - El futbolista terminó su préstamo con Real España y ahora regresó a Olimpia, dueño de su ficha. Es una de las altas del equipo dirigido por Eduardo Espinel.
Elison Rivas - El lateral hondureño será presentado como nuevo fichaje de FC Differdange de Luxemburgo tras ser dado de baja en Olimpia.
Jefferson Castillo - El Club Olimpia Deportivo no tiene contemplado renovar el contrato del volante Castillo para la Copa Centroamericana y el Apertura de la Liga Nacional.
Olimpia - Eduardo Espinel y la directiva se encuentran buscando un mediocampista, luego de que se confirmara la grave lesión de Jorge Álvarez. Cabe recordar que el león disputará torneo internacional en los próximos meses.