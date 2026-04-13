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Policía Nacional sobre incidentes en el clásico: "Se encontraron casquillos de bala"

Las autoridades policiales dieron a conocer algunos de los hallazgos tras los incidentes ocurridos en las afueras del Estadio Nacional previo al clásico entre Motagua y Olimpia

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 12:31
Policía Nacional sobre incidentes en el clásico: Se encontraron casquillos de bala

La Policía Nacional brindó los primeros avances sobre sus investigaciones de los actos vandálicos en el Estadio Nacional.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional emitió un nuevo comunicado acerca de los incidentes ocurridos en el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

En el documento, la Policía dio a conocer los avances de las investigaciones realizadas tras el altercado entre miembros de las barras de ambos equipos, reportando que se encontraron casquillos de bala y rastros de sangre en el lugar de los hechos.

"Durante las diligencias investigativas se evidenció en la escena la presencia de 07 casquillos percutidos de arma de fuego, 04 muestras de sangre y al menos 30 vehículos inspeccionados con daños, lo cual confirma la gravedad de los hechos suscitados", señala el comunicado.

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De igual manera, la institución policial informó que dos personas resultaron heridas en el enfrentamiento y que de momento se encuentran bajo observación médica, agregando que un agente policial que resultó afectado se encuentra fuera de peligro.

Desde la Policía Nacional han mencionado que actuarán de forma "contundente" para ubicar a todos los involucrados en la batalla campal que ensució la jornada futbolística en Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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