Policía Nacional sobre incidentes en el clásico: "Se encontraron casquillos de bala"

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional emitió un nuevo comunicado acerca de los incidentes ocurridos en el clásico capitalino entre Motagua y Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

En el documento, la Policía dio a conocer los avances de las investigaciones realizadas tras el altercado entre miembros de las barras de ambos equipos, reportando que se encontraron casquillos de bala y rastros de sangre en el lugar de los hechos.

"Durante las diligencias investigativas se evidenció en la escena la presencia de 07 casquillos percutidos de arma de fuego, 04 muestras de sangre y al menos 30 vehículos inspeccionados con daños, lo cual confirma la gravedad de los hechos suscitados", señala el comunicado.