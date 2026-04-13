"Hubo heridos y aún así se jugó": así informa el mundo sobre la violencia en el clásico

Los hechos violentos previo al clásico capitalino no pasaron desapercibidos entre la prensa extranjera.
"Enfrentamientos y disparos marcan la previa del Motagua vs Olimpia", publicó en su portada TUDN.
Los hechos violentos en el clásico nacional cruzaron el Atlántico y así lo informa el diario español Marca.
Posta Deportes de México reportó que hubo heridos tras los incidentes.
Diario Olé de Argentina hizo eco del enfrentamiento armado previo al clásico.
Medio Tiempo de México mostró fotografías de los daños a los vehículos que estaban en la zona.
La Teja de Costa Rica cuestionó la decisión de jugar el clásico a pesar de los disturbios que hubo en la previa.
Infobae de Argentina reportó sobre los hechos en las afueras del Estadio Nacional.
La Nación de Costa Rica cuestionó que el partido se haya jugado aunque se reportaran heridos y daños tras los disturbios.
En la vecina Guatemala también hicieron eco del enfrentamiento entre barras y de uno de los videos difundidos en redes sociales.
La violencia en el clásico hondureño entre Olimpia y Motagua ha dejado mal parado al fútbol hondureño a nivel internacional.
Los medios extranjeros cuestionaron el comportamiento de las barras de ambos equipos.
Como una "batalla campal" lo definió CRHoy.com en su titular.
La cadena ESPN también hizo eco de los actos de violencia en el clásico hondureño.
En El Salvador también causó conmoción la noticia sobre la violencia en el clásico nacional.