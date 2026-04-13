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"Hubo heridos y aún así se jugó": así informa el mundo sobre la violencia en el clásico

Los hechos violentos previo al clásico Motagua-Olimpia le dan la vuelta al mundo y así informan medios internacionales sobre lo ocurrido en el Estadio Nacional

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 09:10
Hubo heridos y aún así se jugó: así informa el mundo sobre la violencia en el clásico
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Los hechos violentos previo al clásico capitalino no pasaron desapercibidos entre la prensa extranjera.

 Foto: El Heraldo
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"Enfrentamientos y disparos marcan la previa del Motagua vs Olimpia", publicó en su portada TUDN.
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Los hechos violentos en el clásico nacional cruzaron el Atlántico y así lo informa el diario español Marca.
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Posta Deportes de México reportó que hubo heridos tras los incidentes.
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Diario Olé de Argentina hizo eco del enfrentamiento armado previo al clásico.
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Medio Tiempo de México mostró fotografías de los daños a los vehículos que estaban en la zona.
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La Teja de Costa Rica cuestionó la decisión de jugar el clásico a pesar de los disturbios que hubo en la previa.
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Infobae de Argentina reportó sobre los hechos en las afueras del Estadio Nacional.
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La Nación de Costa Rica cuestionó que el partido se haya jugado aunque se reportaran heridos y daños tras los disturbios.
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En la vecina Guatemala también hicieron eco del enfrentamiento entre barras y de uno de los videos difundidos en redes sociales.
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La violencia en el clásico hondureño entre Olimpia y Motagua ha dejado mal parado al fútbol hondureño a nivel internacional.
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Los medios extranjeros cuestionaron el comportamiento de las barras de ambos equipos.
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Como una "batalla campal" lo definió CRHoy.com en su titular.
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La cadena ESPN también hizo eco de los actos de violencia en el clásico hondureño.
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En El Salvador también causó conmoción la noticia sobre la violencia en el clásico nacional.
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