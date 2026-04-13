DPI investiga disturbios en el estadio Chelato Uclés tras clásico Olimpia-Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), inició un proceso de investigación para identificar y ubicar a los responsables de los disturbios registrados la tarde del domingo en las inmediaciones del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”.

Los incidentes se produjeron durante el desarrollo del encuentro deportivo entre los equipos de Primera División Olimpia y Motagua, dejando como saldo a varias personas lesionadas, así como funcionarios policiales heridos que se encontraban resguardando el orden público.