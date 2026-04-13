DPI investiga disturbios en el estadio Chelato Uclés tras clásico Olimpia-Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), inició un proceso de investigación para identificar y ubicar a los responsables de los disturbios registrados la tarde del domingo en las inmediaciones del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”.
Los incidentes se produjeron durante el desarrollo del encuentro deportivo entre los equipos de Primera División Olimpia y Motagua, dejando como saldo a varias personas lesionadas, así como funcionarios policiales heridos que se encontraban resguardando el orden público.
De acuerdo con el informe preliminar, equipos especializados de la DPI ejecutaron el levantamiento de indicios en la escena, además de analizar material de cámaras de seguridad, recopilar testimonios y realizar otras diligencias periciales con el objetivo de individualizar a los implicados en los hechos violentos.
Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad en eventos deportivos a nivel nacional y advirtieron que darán seguimiento a cada línea de investigación hasta dar con los responsables, quienes estarán puestos a disposición de los entes competentes.
Asimismo, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en las investigaciones, ya sea a través de las líneas de denuncia habilitadas o acudiendo a la estación policial más cercana.