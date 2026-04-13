Policía busca a responsables de disturbios en alrededores del Estadio Nacional

La Policía Nacional (PN) intensificó la búsqueda de los responsables de los disturbios registrados la tarde del domingo -11 de abrill- en los alrededores del Estadio Nacional previo al clásico capitalino.
Equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron el levantamiento de indicios en la escena como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.
Las autoridades informaron que también se analiza material de cámaras de seguridad, además de recopilar testimonios y realizar peritajes para individualizar a los implicados.
Como parte del proceso investigativo, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en el caso.
Los datos pueden ser proporcionados a través de líneas de denuncia habilitadas o en la estación policial más cercana.
Los incidentes ocurrieron en la previa del encuentro entre Club Olimpia Deportivo y Fútbol Club Motagua, cuando barras de ambos equipos se enfrentaron violentamente.
Durante los disturbios se registró una lluvia de piedras y detonaciones, lo que generó caos en la zona.
El enfrentamiento dejó varias personas lesionadas, incluidos funcionarios policiales que se encontraban resguardando el orden público.
Las autoridades sanitarias no han brindado mayor información sobre el estado de salud en el que se encuentran los afectados.
Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables y deducir las acciones legales correspondientes.