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Policía busca a responsables de disturbios en alrededores del Estadio Nacional

Autoridades analizan cámaras, recogen evidencias y piden apoyo ciudadano para identificar a los implicados en los hechos violentos

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 08:36
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La Policía Nacional (PN) intensificó la búsqueda de los responsables de los disturbios registrados la tarde del domingo -11 de abrill- en los alrededores del Estadio Nacional previo al clásico capitalino.

 Foto: EL HERALDO
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Equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron el levantamiento de indicios en la escena como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.

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Las autoridades informaron que también se analiza material de cámaras de seguridad, además de recopilar testimonios y realizar peritajes para individualizar a los implicados.

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Como parte del proceso investigativo, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en el caso.

 Foto: EL HERALDO
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Los datos pueden ser proporcionados a través de líneas de denuncia habilitadas o en la estación policial más cercana.

 Foto: EL HERALDO
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Los incidentes ocurrieron en la previa del encuentro entre Club Olimpia Deportivo y Fútbol Club Motagua, cuando barras de ambos equipos se enfrentaron violentamente.

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Durante los disturbios se registró una lluvia de piedras y detonaciones, lo que generó caos en la zona.

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El enfrentamiento dejó varias personas lesionadas, incluidos funcionarios policiales que se encontraban resguardando el orden público.

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Las autoridades sanitarias no han brindado mayor información sobre el estado de salud en el que se encuentran los afectados.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables y deducir las acciones legales correspondientes.

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