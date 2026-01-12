El polémico gesto de Cristiano Ronaldo al árbitro en la derrota de Al Nassr

Riad, Arabia Saudita.- A pesar de anotar y llegar a su gol 959, Cristiano Ronaldo y Al Nassr tuvieron una noche para el olvido tras caer 3-1 en su visita a Al Hilal.

El astro portugués disputó 83 minutos de partido y al momento de salir de cambio dejó una imagen que le está dando la vuelta al mundo.