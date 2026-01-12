  1. Inicio
El polémico gesto de Cristiano Ronaldo al árbitro en la derrota de Al Nassr

El astro portugués no ocultó su frustración tras la derrota de Al Nassr frente Al Hilal y dejó un polémico gesto mientras era captado por las cámaras

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 17:16
Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en el partido de Al Nassr.

 Foto: Cortesía

Riad, Arabia Saudita.- A pesar de anotar y llegar a su gol 959, Cristiano Ronaldo y Al Nassr tuvieron una noche para el olvido tras caer 3-1 en su visita a Al Hilal.

El astro portugués disputó 83 minutos de partido y al momento de salir de cambio dejó una imagen que le está dando la vuelta al mundo.

CR7 se fue con bronca al banquillo y al momento de ser captado por las cámaras soltó un gesto con la mano, acompañado de una sonrisa irónica, con el que daba a entender que a su equipo le robaron el partido.

Inmediatamente, la reacción del luso ha generado revuelo a nivel mundial y en Arabia Saudita especulan con que podría recibir una sanción.

Mal momento de Al Nassr

El inicio de año ha sido desilusionante para Al Nassr, que ha visto cómo se le ha escapado el liderato de la Saudi Pro League ante Al Hilal, que ahora le saca una ventaja de siete puntos a CR7 y compañía.

El equipo del "Bicho" registra tres derrotas al hilo y suma ya cuatro partidos consecutivos sin ganar, poniendo en peligro la posibilidad de que el luso pueda al fin ganar un título en Medio Oriente.

