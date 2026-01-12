Estadio más grande de Centroamérica: así avanza construcción de lujoso recinto en El Salvador

Recientemente se han publicado nuevas imágenes sobre los avances en el que será el estadio más grande de Centroamérica, el Estadio Nacional de El Salvador. El recinto es construido por la República Popular China y así luce en este inicio de año.
El proyecto se ejecuta en el terreno donde anteriormente funcionaba la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios”. La obra forma parte de un acuerdo de cooperación entre el gobierno de El Salvador y la República Popular China, que financia la construcción del recinto como una donación al Estado salvadoreño.
El estadio tendrá una capacidad aproximada para 50,000 espectadores sentados, con la posibilidad de ampliarse en el futuro hasta alrededor de 60,000.
El diseño contempla instalaciones modernas, zonas VIP, áreas para prensa, espacios accesibles para personas con discapacidad, servicios médicos y estacionamientos. Además, el complejo incluirá canchas auxiliares y áreas destinadas a otros deportes y actividades recreativas.
Las últimas imágenes fueron difundidas por el Instituto Nacional de los Deportes (Indes). Las fotografías y videos publicados en X muestran el progreso del anillo estructural, el montaje de graderíos y el trabajo simultáneo de grúas de gran tamaño.
La construcción está a cargo de China State Construction, como parte de la cooperación entre El Salvador y la República Popular de China.
En imágenes publicadas por Instituto Nacional de los Deportes (INDES), la circunferencia del estadio ya está bien definida, además, los pilares de los dos niveles de graderíos están cerca de ser finalizados.
Según confirmó el ahora presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el recinto estará listo a mediados de 2027. Además, la maqueta oficial del estadio se encuentra en exhibición en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde el público puede conocer el diseño del que será un nuevo ícono deportivo y cultural del país.
En septiembre de 2025, Yamil Bukele, en DC4 dio detalles sobre el avance de la construcción del nuevo estadio Nacional. “Esperamos que en 2026 se avance en todo lo que es el interior del estadio, vamos bien con los tiempos, si todo sale bien se inaugurará en los primeros meses del 2027, mencionó.
El diseño del estadio, que contará con una capacidad de 50 mil aficionados, simboliza una gota de agua de las lluvias del pacifico que nutre la tierra y alimenta la civilización de El Salvador. El exterior del estadio se inspira en las olas de La Libertad.