Periodista de ESPN analiza qué debe hacer Honduras para ganarle a México: “Es una buena oportunidad para sorprender”

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este viernes en la ciudad de Houston comenzó con cobertura desde el NRG Stadium, escenario donde el domingo las selecciones de Honduras y México debutarán en la Copa Oro 2023.

Sobre este partido, el equipo de El Heraldo conversó con el periodista de origen panameño, Juanxo Villaverde, quien colabora para ESPN y le está dando cobertura al combinado azteca.

”Cuando a Honduras le cae México en el primer partido se podría decir que será complicado, pero tras ver al Tricolor en el Final Four, es una selección que no sabemos lo que va a traer. Será el debut de Jimmy Lozano, habrá un público que no sé si le tendrá mucha paciencia a México, algo que le puede jugar a favor a la selección hondureña”, dijo en primera instancia en analista.