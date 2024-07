Pedro Troglio sobre la gira de Olimpia en USA: “Hubiese preferido quedarme en el CAR”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Club Deportivo Olimpia se prepara para realizar su gira de tres amistosos por los Estados Unidos como preparatorio del torneo Apertura 2024 y la Copa Centroamericana, aunque el beneficio de ello no amerita para lo futbolístico. Para el entrenador Pedro Troglio, hubiera sido mejor quedarse entrenando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero entiende que la entidad merengue necesita ingresos. Eso sí, aprendió la lección del curso anterior y en esta ocasión regresará con tiempo de antelación antes del debut internacional. El técnico argentino se refirió a los movimientos que puede tener el plantel en el mercado de fichajes, lo bueno que ha sido esta pretemporada, así como los objetivos de esta campaña. De igual manera, reflexionó sobre las polémicas que incurren en el fútbol hondureño, como son los jugadores que disputan torneos burocráticos en Estados Unidos y la inclusión del quinto extranjero para el curso entrante. ¿Ven a Honduras en el Mundial? Esto fue lo que dijo.

LA CONFERENCIA

Sensaciones de la pretemporada Lo bueno es que estamos haciendo una pretemporada como generalmente te gustaría, podría faltar una semana más, pero estamos haciendo lo que no veníamos porque solíamos terminar los torneos, te ibas de vacaciones y los demás equipos ya comenzaban a entrenar, ahora lo hacemos casi paralelo a otros clubes. Hemos recuperado a muchos jugadores que no vienen de un gran semestre o que hace mucho tiempo no hacen pretemporada, eso se nota y se están poniendo bien. Altas y bajas del club Hemos traído solamente a (Ignacio) Colombini, hicimos volver de los préstamos a Josman Figueroa, Alex Güity y Dimitri Gordon. Estamos esperando la resolución de Benguché a ver si terminan de arreglar las partes para que se quede. En cuanto al volante de contención que estamos buscando, para traer por traer no voy a traer, tengo que estar muy seguro ya que es difícil encontrar un extranjero libre y barato, y como saben ustedes, el pacto de caballeros que tenemos con tres equipos nos achica el margen de traer otro jugador, así que no es fácil. La gira por Estados Unidos Primero jugamos el domingo y luego viernes y domingo, esto de subirte a un avión e irte 12 días con todo el plantel, que compartan, que hablen, que estén juntos, que salgan a caminar y coman juntos, el viaje lo tomo más que nada para el armado del grupo. Futbolísticamente, el hecho de que jugaremos en canchas sintéticas y que no podremos entrenar como uno quiere, no le encuentro más que un ingreso económico para el club, pero bueno, sirve para lo que dije antes. Si me preguntas, me gustaría quedarme en el CAR y jugar entre nosotros que es competitivo, pero también reconozco que el club necesita generar ingresos y hay que ir. Le sacamos frutos a la unión del grupo.

Lección aprendida de la eliminación internacional del año anterior La diferencia es que no volvemos un día antes, sino que regresamos nueve días antes, lo que ya nos permite hacer la preparación final en el CAR. Si bien en la quinta fecha se encuentra la excelencia, hemos empezado a prepararnos desde mucho antes, no dos semanas antes del torneo, sino que venimos haciendo doble turno, los jugadores ya se sienten bien, por lo que estaremos bien desde entrada. ¿Saldrán más futbolistas del club? En cuanto a préstamo de jugadores, lo que teníamos que hacer se hizo, salvo que algún jugador que sienta que tendrá poca cabida quiera irse a préstamo ya nosotros nos parezca. ¿Cuál es el enfoque del Olimpia: Liga Nacional o Copa Centroamericana? Es muy difícil enfocarse en algo, creo que tenemos la obligación de enfocarnos en las dos, no es que decimos que nos jugaremos todo en el torneo internacional y no le daremos importancia al pentacampeonato, no, lo que nos planteamos es que hay que salir campeón de los dos. Y, por sobre todo, hay que volver a la Champions, Olimpia tiene que estar todos los años en la Concachampions, ya si no está es un error del técnico, pero tiene que estar.

Su opinión sobre los futbolistas que se van a jugar en Estados Unidos en vacaciones Los sueldos en este país no son espectaculares donde los jugadores están salvados, a veces no les alcanzan ni para el mes. En mi época cuando yo estaba de vacaciones y tenía la alegría de que no habían celulares, por lo que no me sacaban fotos, y yo iba a jugar campeonato de barrio, torneos con amigos, porque era la manera de mantenerme. Ahora, los jugadores no solo juegan por eso, sino por la necesidad económica, y sí, son profesionales, pero están jugando al fútbol y entrando, ya si se lesionan es un riesgo para ellos. Muchos de esos chicos que han visto jugando allá, son jugadores que no están salvados y cuyos contratos no son de 12 meses, lo hacen más por eso, no porque no sean profesionales, de mi parte no lo veo mal.

Escéptico sobre el quinto extranjero Es un poco lo que dije antes, pueden traer extranjeros costosos, entonces a veces traes unos que, no son malos, pero no son mejores que los hondureños, en mi caso me pasó muchas veces que terminaron jugando los locales, hay dos o tres. campeonatos donde hemos jugado solamente con hondureños. Los buenos juegan, Edwin Rodríguez y Julián Martínez a los 18 años ya jugaban, otros los ponen y no están, y se terminan gastando o desmoralizando ya los 20 ya hubieran sido figura. Nunca he estado de acuerdo con la libertad del extranjero, en ninguna parte del mundo, pues los que vienen no es que son muy superiores, por lo que yo lo mantendría así. ¿Tiene Honduras nivel para jugar como las selecciones que están en Copa América? Honduras le hizo un gran partido a Ecuador y Ecuador mereció ganar ante Argentina. Honduras perdió ante Costa Rica, pero fue un partido parejo, por lo que tranquilamente estás a la altura de ellos, o de Canadá, pues los detalles son mínimos, que una pelota no entre y que esa sea la diferencia que vos estás acá y ellos allá. Después, Panamá, todos se llenan la boca hablando de ellos, pero no tienen ningún jugador militando en... todos sabemos que Panamá es un paraíso fiscal y que con contactos se empiezan a llevar gente que ahora está jugando en torneos importantes, pues si miras el torneo panameño no es superior al nuestro. Son camadas, son momentos, son gestiones, pero para el próximo mundial no estamos lejos, tenemos un buen técnico y grandes jugadores.