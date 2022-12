Pedro Atala se pronuncia sobre jugar la final en SPS: “Motagua no aceptaría algo ilegal”

“Sería un fallo ilegal de parte de la Comisión de Disciplina o la Liga Nacional estaría contra la ley. No pueden hacer una apelación sobre otra apelación que ya hicieron. No creemos que quieran hacer algo ilegal porque obviamente Motagua no lo aceptaría, al final es importante que las entidades u Olimpia se pronuncien, no queremos especular hasta que las partes involucradas se pronuncien”.

“Ojala hagan el anuncio después del mediodía porque necesitamos saber dónde se jugará el partido de vuelta por la importancia que contempla un juego de estos, y no solo eso, sino que hay que tratar el tema de seguridad, lo de televisión y también los aficionados deben planificarse”, finalizó.

+Olimpia se enfrentará al Motagua en la final tras vencer a Marathón