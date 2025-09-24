Copa Midway 2025: Comayagua albergará un partido de emoción y solidaridad

Comayagua, Comayagua.- El próximo sábado 6 de diciembre de 2025, el Estadio Carlos Miranda Canales de Comayagua será el epicentro de un evento sin precedentes: la Copa Midway 2025, un partido benéfico que promete mucho más que fútbol. Los fondos recaudados en este partido serán para garantizar los salarios de los docentes y realizar mejoras en la Escuela La Galera, un centro educativo que brinda enseñanza y alimentación diaria a más de 80 niños en situación de vulnerabilidad.

El partido, una iniciativa de la ONG Midway Ministries, se disputará entre los clubes Atlético Comayagua y Colonial FC. En el show participarán exfutbolistas profesionales, creadores de contenido, comunicadores, artistas nacionales e invitados especiales. Fernando Ávila, conocido cariñosamente como "El Pibe", presidente de Midway Ministries, expresó: "La Copa Midway 2025 no es solo un evento deportivo, es un movimiento que busca sembrar esperanza en el corazón de Honduras. Cada gol, cada risa y cada aplauso ese día representarán un paso más para cambiar el futuro de decenas de niños que merecen oportunidades reales". Entre los personajes que ya confirmaron su presencia están Jean Paul Irías, Fernando el Pibe Ávila, Kerpo de León, Álvaro Juanes y José Escalante. El acto tendrá otros atractivos más allá del juego en sí como show de medio tiempo, participación de artistas, entre otros.