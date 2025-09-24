  1. Inicio
  2. · Deportes

Copa Midway 2025: Comayagua albergará un partido de emoción y solidaridad

Esta iniciativa busca garantizar los salarios de los docentes y realizar mejoras en la Escuela La Galera para niños en situación de vulnerabilidad

  • 24 de septiembre de 2025 a las 14:24
Copa Midway 2025: Comayagua albergará un partido de emoción y solidaridad

La actividad es impulsada por Midway Ministries, una organización sin fines de lucro con la misión de transformar vidas a través de la educación, el deporte y la cultura.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Comayagua.- El próximo sábado 6 de diciembre de 2025, el Estadio Carlos Miranda Canales de Comayagua será el epicentro de un evento sin precedentes: la Copa Midway 2025, un partido benéfico que promete mucho más que fútbol.

Los fondos recaudados en este partido serán para garantizar los salarios de los docentes y realizar mejoras en la Escuela La Galera, un centro educativo que brinda enseñanza y alimentación diaria a más de 80 niños en situación de vulnerabilidad.

La Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025 será a beneficio de la Asociación Arca de Esperanzas.

El partido, una iniciativa de la ONG Midway Ministries, se disputará entre los clubes Atlético Comayagua y Colonial FC. En el show participarán exfutbolistas profesionales, creadores de contenido, comunicadores, artistas nacionales e invitados especiales.

Fernando Ávila, conocido cariñosamente como “El Pibe”, presidente de Midway Ministries, expresó: “La Copa Midway 2025 no es solo un evento deportivo, es un movimiento que busca sembrar esperanza en el corazón de Honduras. Cada gol, cada risa y cada aplauso ese día representarán un paso más para cambiar el futuro de decenas de niños que merecen oportunidades reales”.

Entre los personajes que ya confirmaron su presencia están Jean Paul Irías, Fernando el Pibe Ávila, Kerpo de León, Álvaro Juanes y José Escalante. El acto tendrá otros atractivos más allá del juego en sí como show de medio tiempo, participación de artistas, entre otros.

Honduras jugará amistoso ante la campeona Argentina previo al Mundial United 2026

La invitación está abierta a toda la población hondureña, empresas, instituciones y medios de comunicación para sumarse a este evento, ya sea como asistentes, patrocinadores o voluntarios. El duelo será a las 6:00 de la tarde y los boletos muy pronto se pondrán a la venta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias