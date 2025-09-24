Honduras jugará amistoso ante la campeona Argentina previo al Mundial United 2026

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras se estará enfrentando a nada más y nada menos que a la Argentina de Leo Messi en amistoso que se disputará en Estados Unidos.

A la espera de que el conjunto hondureño pueda clasificar al Mundial que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, la Bicolor tendrá el honor de disputar un partido amistoso contra la vigente campeona del mundo que dirige Lionel Scaloni.

La sorpresiva información fue revelada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien en charla al Diario Olé de Argentina anunció que se estarán enfrentando en el 2026 a su similar de México y también a Honduras como ensayo previo a la justa mundialista en donde buscarán revalidar el bicampeonato.

"Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serán con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios", dijo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Y añadió de forma contundente: "Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final".

De esta manera, la H que dirige Reinaldo Rueda se estará midiendo contra la Argentina de Messi. La sede, fecha y horario del partido entre hondureños y argentinos estaría por confirmarse en el transcurso de los próximos días y por ahora solo se conoce que jugarán en 2026 previo al Mundial que arrancará en junio.

Los campeones del mundo han tenido resultados en los últimos años ya que inclusive finalizaron como líderes de la eliminatoria sudamericana con 38 puntos.

En el caso de la escuadra hondureña, marcha en el primer lugar del Grupo C por las ronda final de las eliminatorias de Concacaf con cuatro puntos luego de dos jornadas disputadas. En el mes de octubre, se enfrentará a Costa Rica y Haití en duelos de vital importancia para soñar con volver a un Mundial al que no asiste desde Brasil 2014.

Cabe recordar que Honduras se enfrentó por última vez a la Albiceleste en 2022 en la ciudad de Miami en donde la escuadra sudamericana sacó un triunfo de 3-0 con doblete de Leo Messi y del atacante Lautaro Martínez. En ese encuentro fue un total éxito la taquilla en el Hard Rock Stadium en donde asistieron más de 64 mil personas.

Uno de los momentos curiosos en dicho encuentro deportivo, fue que el centrocampista hondureño Héctor Castellanos se dio el lujo de quedarse con la camiseta de Messi.