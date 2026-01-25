  1. Inicio
Olimpia vs Génesis PN EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional en directo

El león quiere sacarse la espina, ya que Génesis PN le propinó la mayor derrota por goleada de la temporada pasada

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 18:09
Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: David Romero / EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El bicampeón de Honduras entra en escena. Olimpia está enfrentando a Génesis PN en la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Alineaciones confirmadas

Previa del partido

El conjunto merengue vuelve al estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde hace unas semanas se consagró con el bicampeonato del fútbol hondureño bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel.

El Viejo León, que pretende revalidar, por tercera vez consecutiva, el campeonato, se estrena contra un equipo con el que tiene cuentas pendientes y buscará la revancha frente a su público.

Génesis PN le propinó la mayor derrota por goleada al Olimpia la temporada pasada. El equipo canino sorprendió al Rey de Copas cuando le endosó un contundente 6-2 en el Departamento de La Paz.

Dicho encuentro le trae malos recuerdos a Espinel. Y es que el entrenador charrúa perdió la cabeza luego de esa dolorosa derrota y puso la renuncia en la conferencia de prensa tras el partido.

Sin embargo, después de sentarse a hablar con la directiva del Olimpia, Espinel decidió seguir y después hasta renovó su contrato. Al final, el técnico consiguió su segundo título en la Liga Nacional de Honduras.

Datos del partido

Hora: 7:30 PM.

Estadio: Nacional Chelato Uclés.

Transmite: TVC.

