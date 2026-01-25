Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes

Olimpia venció 1-0 al Génesis PN en su debut en el torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
La barra organizada del Olimpia hizo su tradicional caminata por las calles de Tegucigalpa para apoyar a su equipo.
La Ultra Fiel no deja de lado al Olimpia y siempre lo acompañan a todos los estadios del país.
Génesis PN fue el primer equipo en llegar desde tempranas horas. El brasileño Gabriel Araujo se reportó listo para enfrentar a sus excompañeros de Olimpia.
Minutos más tarde llegó Olimpia con toda su plantilla y listos para debutar en el torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.
La afición merengue se mostró eufórica en la llegada de los jugadores y así los recibieron.
Olimpia viene de coronarse campeón del torneo Apertura 2025.
El partido estuvo en incertidumbre desde horas tempranas ya que se presentó un fallo en el alumbrado del estadio.
Las autoridades de la Liga Nacional decidieron jugar el partido a pesar de este inconveniente.
Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos del fútbol hondureño.
Ella es una de las hermosas aficionadas del 40 veces campeón de Honduras.
Cabe recordar que este 25 de enero se celebra el día de la mujer por lo que fueron recibidas de gran manera en el Nacional.
El técnico Eduardo Espinel saludó a su afición, quienes lo recibieron por todo lo alto.
Jorge Álvarez recibió este reconocimiento por haber llegado a 235 partidos con la camiseta del Olimpia, mientras que Edwin Rodríguez ya suma 206 encuentros con la del albo.
La postal de la afición del Olimpia captada por el lente de EL HERALDO.
Espinel llevó a varios jugadores jóvenes, que este torneo se sumaron a las filas del primer equipo del Olimpia.
Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido: 1. Édrick Menjívar; 2. Emanuel Hernández, 3. Facundo Queiroz, 5. Elison Rivas, 7. José Mario Pinto, 8. Edwin Rodríguez, 9. Jorge Benguché, 15. Kevin Güity, 23. Jorge Álvarez, 27. Jerry Bengtson, 32. Agustín Mulet.
Así salió Génesis PN: 1. Dayan Rodríguez, 3. Ismael Santos, 5. Ángel Sánchez, 13. Ángel Tejeda, 15. Edwin Maldonado, 24. Cristopher Fonseca, 27. Jonathan Paz, 30. Juan Riascos, 32. Gabriel Araújo, 25. Brayan Félix, 33. Daniel Meléndez.
El partido arrancó a las 7:30 PM como estaba estipulado desde un inicio.
Ambos equipos buscaron crear jugadas de peligro en el ataque desde los primeros minutos.
Fue Edwin Rodríguez el encargado de abrir el partido al minuto 39. El volante del Olimpia recibió en el área del Génesis tras gran jugada colectiva y la mandó a guardar para poner el 1-0.
Para la segunda mitad el marcador no se movió y Olimpia terminó ganando 1-0. Con este resultado, suman sus primeros 3 puntos del certamen.
Cabe destacar que Olimpia utilizó a sus nuevos fichajes José Raúl García y Félix García en este encuentro.