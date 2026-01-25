  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes

Los Albos suman sus primeros 3 puntos en este Clausura 2026, donde buscan el tricampeonato de Liga Nacional

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 19:58
Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
1 de 23

Olimpia venció 1-0 al Génesis PN en su debut en el torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: David Romero / EL HERALDO
Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
2 de 23

La barra organizada del Olimpia hizo su tradicional caminata por las calles de Tegucigalpa para apoyar a su equipo.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
3 de 23

La Ultra Fiel no deja de lado al Olimpia y siempre lo acompañan a todos los estadios del país.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
4 de 23

Génesis PN fue el primer equipo en llegar desde tempranas horas. El brasileño Gabriel Araujo se reportó listo para enfrentar a sus excompañeros de Olimpia.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
5 de 23

Minutos más tarde llegó Olimpia con toda su plantilla y listos para debutar en el torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
6 de 23

La afición merengue se mostró eufórica en la llegada de los jugadores y así los recibieron.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
7 de 23

Olimpia viene de coronarse campeón del torneo Apertura 2025.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
8 de 23

El partido estuvo en incertidumbre desde horas tempranas ya que se presentó un fallo en el alumbrado del estadio.
Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
9 de 23

Las autoridades de la Liga Nacional decidieron jugar el partido a pesar de este inconveniente.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
10 de 23

Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos del fútbol hondureño.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
11 de 23

Ella es una de las hermosas aficionadas del 40 veces campeón de Honduras.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
12 de 23

Cabe recordar que este 25 de enero se celebra el día de la mujer por lo que fueron recibidas de gran manera en el Nacional.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
13 de 23

El técnico Eduardo Espinel saludó a su afición, quienes lo recibieron por todo lo alto.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
14 de 23

Jorge Álvarez recibió este reconocimiento por haber llegado a 235 partidos con la camiseta del Olimpia, mientras que Edwin Rodríguez ya suma 206 encuentros con la del albo.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
15 de 23

La postal de la afición del Olimpia captada por el lente de EL HERALDO.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
16 de 23

Espinel llevó a varios jugadores jóvenes, que este torneo se sumaron a las filas del primer equipo del Olimpia.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
17 de 23

Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido: 1. Édrick Menjívar; 2. Emanuel Hernández, 3. Facundo Queiroz, 5. Elison Rivas, 7. José Mario Pinto, 8. Edwin Rodríguez, 9. Jorge Benguché, 15. Kevin Güity, 23. Jorge Álvarez, 27. Jerry Bengtson, 32. Agustín Mulet.
Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
18 de 23

Así salió Génesis PN: 1. Dayan Rodríguez, 3. Ismael Santos, 5. Ángel Sánchez, 13. Ángel Tejeda, 15. Edwin Maldonado, 24. Cristopher Fonseca, 27. Jonathan Paz, 30. Juan Riascos, 32. Gabriel Araújo, 25. Brayan Félix, 33. Daniel Meléndez.
Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
19 de 23

El partido arrancó a las 7:30 PM como estaba estipulado desde un inicio.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
20 de 23

Ambos equipos buscaron crear jugadas de peligro en el ataque desde los primeros minutos.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
21 de 23

Fue Edwin Rodríguez el encargado de abrir el partido al minuto 39. El volante del Olimpia recibió en el área del Génesis tras gran jugada colectiva y la mandó a guardar para poner el 1-0.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
22 de 23

Para la segunda mitad el marcador no se movió y Olimpia terminó ganando 1-0. Con este resultado, suman sus primeros 3 puntos del certamen.

Bellas chicas, show de la Ultra Fiel, reconocimiento a figuras del Olimpia y los nuevos fichajes
23 de 23

Cabe destacar que Olimpia utilizó a sus nuevos fichajes José Raúl García y Félix García en este encuentro.

Cargar más fotos