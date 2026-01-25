Olimpia confirma nuevo fichaje de extranjero para el Clausura y Copa de Campeones de Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de debutar en la Liga Nacional, el Olimpia confirma su cuarto fichaje para el Clausura 2025-26 y la Champions de Concacaf donde se medirá al América de México. Se trata del futbolista uruguayo Santiago Ramírez Debali, extremo izquierdo que firmó por un año con el actual bicampeón del fútbol hondureño.

Ramírez de 27 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo e internacional. Inició su carrera profesional en el Danubio FC, y posteriormente defendió los colores de Central Español, Deportivo Maldonado, Deportivo Villa Española, La Luz FC, Club Atlético Cerro y Racing Club de Montevideo, equipo en el que militó recientemente.

Comunicado oficial del Olimpia

El Club Olimpia Deportivo informa a su noble afición y prensa deportiva que ha llegado a un acuerdo para la contratación del futbolista uruguayo Santiago Ramírez Debali, extremo izquierdo que se integrará a nuestra institución por un período de un año.