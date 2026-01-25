  1. Inicio
Olimpia confirma nuevo fichaje de extranjero para el Clausura y Copa de Campeones de Concacaf

Ramírez de 27 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo e internacional

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 16:16
El Olimpia de Espinel quiere reforzarse de cara a un año cargado de partidos.

Foto: Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de debutar en la Liga Nacional, el Olimpia confirma su cuarto fichaje para el Clausura 2025-26 y la Champions de Concacaf donde se medirá al América de México.

Se trata del futbolista uruguayo Santiago Ramírez Debali, extremo izquierdo que firmó por un año con el actual bicampeón del fútbol hondureño.

Ramírez de 27 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo e internacional. Inició su carrera profesional en el Danubio FC, y posteriormente defendió los colores de Central Español, Deportivo Maldonado, Deportivo Villa Española, La Luz FC, Club Atlético Cerro y Racing Club de Montevideo, equipo en el que militó recientemente.

Comunicado oficial del Olimpia

A nivel internacional, Santiago tuvo experiencia en el fútbol ecuatoriano, formando parte del Guayaquil City FC, lo que le permitió ampliar su recorrido competitivo fuera de su país.

El Club Olimpia Deportivo le da la más cordial bienvenida a Santiago Ramírez al Rey de Copas, confiando en que su experiencia, profesionalismo y calidad futbolística serán un aporte importante para el cumplimiento de los objetivos deportivos de la institución.

Redacción web
Johan Raudales

