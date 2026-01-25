Olimpia recibe malas noticias a pocas horas de su debut en el Clausura 2026: Esta es la razón

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de su debut en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, el Olimpia enfrenta una situación inesperada que pone en riesgo la realización de su partido por la jornada 1 ante Génesis PN. Los campeones nacionales están programados para recibir este domingo a los “caninos” a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés, sin embargo, el encuentro podría no disputarse debido a fallas en el sistema eléctrico del coloso capitalino.

El problema se originó tras el daño de una tubería de agua en las afueras del estadio, lo que provocó que varios cables se mojaran. Dichos cables alimentan las torres de iluminación artificial y el nuevo sistema de alumbrado instalado en el techo del sector de sol centro. A menos de cuatro horas para el inicio del compromiso, personal de la Empresa Energía Honduras (EEH), el SANAA y Condepor se mantienen trabajando de manera conjunta para restablecer el fluido eléctrico en su totalidad.