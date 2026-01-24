Jorge Álvarez impacta con triste relato sobre su esposa: "Ya tenía dos meses de embarazo..."

“Me metía al baño a llorar”; la triste historia de Jorge Álvarez, volante del Olimpia pretendido por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.
Jorge Álvarez, futbolista de Olimpia, abrió su corazón y reveló uno de los momentos más duros de su vida personal, una historia que hasta ahora había mantenido en silencio. En entrevista con el periodista Kevin Barahona, el mediocampista confesó la pérdida de un bebé que esperaba junto a su esposa.
“Creo que eso es algo muy complicado. Es algo que nunca he contado. Es primera vez que lo voy a contar”, expresó Álvarez, dejando claro lo difícil que fue para él hablar públicamente de este episodio que marcó su vida fuera de las canchas.
El jugador relató que el hecho ocurrió hace dos años, cuando su esposa atravesaba las primeras semanas de embarazo. “Hace dos años mi esposa estaba esperando un bebé, ya tenía dos meses de embarazo”, recordó con evidente emoción.
Sin embargo, el proceso se complicó de forma inesperada y terminó en una dolorosa pérdida. “Ella tuvo un embarazo utópico y lastimosamente perdimos al bebé”, confesó el futbolista del León.
Tras el golpe emocional, la pareja vivió meses muy difíciles en lo anímico y psicológico. “Creo que después de eso pasamos dos o tres meses difíciles”, señaló Álvarez al recordar esa etapa.
El mediocampista describió el impacto que tuvo en su rutina diaria llegar a casa tras los entrenamientos. “Fue sacrificado poder llegar a casa después del trabajo, ver a mi esposa destrozada que solo quería pasar llorando o durmiendo”, relató.
Incluso en los momentos de concentración con el equipo, el dolor lo acompañaba en silencio. “A veces a mí me tocaba ir a concentración y a veces yo me metía al baño a llorar”, confesó con total franqueza.
Álvarez explicó que siempre ha sido una persona reservada con sus emociones. “Yo soy de las personas que a mí no me gusta demostrar lo que estoy sintiendo”, afirmó durante la entrevista.
Esa postura lo llevó a cargar con el dolor en soledad, incluso dentro de su propio hogar. “En casa tampoco tenía que llorar, tenía que hacerme fuerte y darle fuerza a mi esposa para tratar de salir adelante”, agregó.
El impacto emocional también se reflejó en su rendimiento deportivo dentro del campo. “Tampoco tenía buenos partidos, estaba con eso en mi cabeza, no estaba bien totalmente”, reconoció el jugador albo.
Durante ese periodo, las críticas no tardaron en llegar desde distintos sectores. “Muchos periodistas y aficionados me criticó bastante fuerte”, contó Álvarez, refiriéndose a la presión que enfrentó.
A pesar de ello, el futbolista aseguró que nunca guardó rencor por esos señalamientos. “Yo tampoco agarro rencor ni me puedo enojar con ellos”, explicó con serenidad.
Álvarez aceptó que gran parte de esas críticas se debieron a que él nunca hizo pública su situación personal. “Porque es algo que yo no conté tampoco”, admitió.
Con el paso del tiempo, el apoyo fue clave para salir adelante como familia. “En este momento llegaron personas importantes en nuestras vidas”, expresó, valorando la ayuda recibida.