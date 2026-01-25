UPNFM vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Choluteca, Honduras.- El Marathón de Pablo Lavallén está debutando en el Torneo Clausura 2026 de visitante ante los Lobos de la UPNFM .

Han pasado 18 días luego de aquella final y el Monstruo Verde se ha reforzado desde entonces para volver a dar pelea por un nuevo título en la Liga Nacional. Con incorporaciones como la de Carlos "Chuy" Pérez, Maylor Nuñez, Bryan Moya y Jonathan Rougier, los verdolagas encaran su primera prueba.

Los Lobos de la UPNFM le hacen los honores y reciben al actual subcampeón del balompié catracho en el Estadio Emilio Williams de Choluteca, en el juego correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2026.

Marathón logró llegar a la última instancia del torneo Apertura 2025, luego de haber quedado como segundo en las vueltas regulares y posteriormente haber clasificado como líder del grupo B en las triangulares, por encima del Olancho FC y Platense.

"Lo que hemos logrado lo vamos a tratar de mantener. Siempre en el fútbol hay que tratar de innovar un poco, de darle una vuelta de rosca, de tratar de aprovechar algunas circunstancias que tienen que ver con la jerarquía individual de los futbolistas que están en el plantel. Así que seguramente trataremos de darle rodaje a lo que ya conocemos y también trabajaremos otro tipo de opciones para sorprender a los rivales y para tener en cancha el equipo más potente posible", dijo Pablo Lavallén, entrenador del cuadro verdolaga.

Por el lado de los Lobos de la UPNFM, no llegaron a clasificarse a las triangulares tras quedar en el séptimo lugar con 26 puntos. Ahora, buscará dar la sorpresa en un nuevo torneo y dar la sorpresa ante los subcampeones.