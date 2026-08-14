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Olimpia vs Motagua, el plato fuerte de la tercera jornada en la Liga Nacional de Honduras

La tercera jornada tendrá como atractivo principal el Superclásico entre Olimpia y Motagua; además de Génesis PN vs Platense y Olancho vs Juticalpa

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 14:19
Olimpia vs Motagua, el plato fuerte de la tercera jornada en la Liga Nacional de Honduras

Olimpia y Motagua protagonizarán el duelo más esperado de la tercera jornada en la Liga Nacional de Honduras.

 Foto: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La tercera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tendrá como principal atractivo el Superclásico entre Olimpia y Motagua, en una fecha que también contará con los enfrentamientos de Génesis PN vs Platense y Olancho vs Juticalpa.

La jornada arranca este sábado 15 de agosto con el cruce entre Génesis PN y Platense, programado para la 3:00 p. m. en el Estadio Roberto Suazo Córdoba de La Paz, un partido que está en boca de todos; ya que Diario Deportivo DIEZ, GOTV y HCH se unirán por primera vez en una transmisión que marcará al fútbol de Honduras.

Unas horas más tarde, a las 5:15 p. m., Lobos UPNFM, que sumó su primer punto del Apertura 2026 contra Olancho FC; se verá las caras con Estrella Roja de Danlí, quien dio la sorpresa en Tegucigalpa, luego de vencer al vigente campeón Motagua por 0-2.

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Finalmente, a las 7:30 p. m., el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será testigo del enfrentamiento entre Real España y Atlético Independiente de Siguatepeque.

Los "aurinegros", que ganaron sus dos primeros partidos en el regreso de la Liga Nacional sin recibir un tan solo gol, confirmaron la continuidad del técnico costarricense Jeaustin Campos, mientras que Independiente venció a Choloma en la segunda jornada, sumando sus primeros tres puntos en la máxima división.

La acción de la tercera jornada continuará el domingo 16 de agosto en el Estadio Rubén Deras, cuando CD Choloma reciba a Marathón en punto de las 3:00 p. m.

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El "monstruo verde" viene de derrotar a Antigua de Guatemala por la Copa Centroamericana, sumando cuatro de seis puntos como visitante y afrontará este partido a modo de preparación para recibir el próximo miércoles 19 de agosto al Alianza FC por el torneo regional.

Posteriormente, a las 5:15 p.m., el Estadio Nacional "Chelato" Uclés será el escenario de una nueva edición del Superclásico entre Olimpia, que tras vencer a Juticalpa, dispuso de una semana completa para preparar este partido y Motagua, que igualó 1-1 contra Cartaginés, complicando sus aspiraciones para avanzar a los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana.

Olancho FC y Juticalpa bajarán el telón de la tercera jornada en el Estadio Juan Ramon Brevé Vargas en punto de las 7:30 p.m., dando por finalizado una fin de semana cargado de grandes partidos que no te podés perder.

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Cartelera de la tercera jornada

- Génesis PN vs Platense / Sábado 15 de agosto (3:00 p.m.)

- Lobos UPNFM vs Estrella Roja de Danlí / Sábado 15 de agosto (5:15 p.m.)

- Real España vs Atlético Independiente de Siguatepeque / Sábado 15 de agosto (7:30 p.m.)

- CD Choloma vs Marathón / Domingo 16 de agosto (3:00 p.m.)

- Olimpia vs Motagua / Domingo 16 de agosto (5:15 p.m.)

- Olancho FC vs Juticalpa / Domingo 16 de agosto (7:30 p.m.)

Estos partidos se podrán ver en vivo por el Canal Deportes TVC, a excepción del cruce entre Génesis PN y Platense, que se podrá disfrutar por la señal de GOTV. También puede seguirlos minuto a minuto en EL HERALDO.

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Redacción web
Mario Ramírez

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