Rudman lanza contundente mensaje tras gran momento de Marathón y, ¿fichará al "Choco" Lozano?

“Contento por el desempeño del equipo. Creo que el triunfo fue merecido porque desde el primer momento, con orden, dinámica e intensidad, nos hicimos dueños del partido”, expresó Rudman.

San Pedro Sula, Honduras.- Silvio Rudman vive un buen momento al frente del Marathón . El técnico argentino destacó el rendimiento de su equipo tras la importante victoria ante Antigua , resultado que permitió al conjunto verdolaga sumar cuatro puntos como visitante en la Copa Centroamericana y quedar a solo tres de la cifra que podría darle el boleto a la siguiente ronda.

El entrenador también resaltó el significado de romper una larga sequía del club jugando fuera de casa. Marathón llevaba más de una década sin conseguir puntos como visitante en esta competición y ahora logró sumar cuatro de seis posibles en sus duelos ante Heridiano y Antigua.“Para nosotros como cuerpo técnico y para el plantel que tenemos sirve mucho. Esta gente maravillosa que nos apoya muchísimo tiene que seguir creyendo”, señaló.

Rudman, sin embargo, mantiene los pies sobre la tierra. Aunque Marathón está bien encaminado en la Copa Centroamericana, el técnico insiste en que todavía no han conseguido nada y que el equipo debe continuar mejorando.

Antes de pensar en los trascendentales partidos ante Alianza y Real Estelí, el objetivo inmediato será la Liga Nacional. Marathón enfrentará a Choloma este domingo y el estratega adelantó que podría presentar un equipo alternativo debido a la seguidilla de partidos. “Seguramente vamos a tener un cuadro alternativo para poder recuperar a la gente que tuvo que jugar”, explicó.

Sobre el rumor de una posible llegada de Anthony “Choco” Lozano, Rudman fue cauto y dejó claro que por ahora no existe una conversación concreta. El entrenador destacó la calidad del delantero hondureño, pero aseguró que recién regresaban del viaje y todavía no habían abordado ese tema. “Es un delantero que lo ha demostrado durante muchísimos años, realmente es un jugador hondureño goleador”, comentó.