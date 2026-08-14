Chirinos avisa a Motagua previo al clásico ante Olimpia, alaba a Jeremy Rodríguez y hace confesión

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia se prepara para enfrentar semanas cargadas de fútbol de alto nivel. Este domingo enfrentan a Motagua en Liga Nacional y también se ponen a tono para visitar al Alianza en Copa Centroamericana.
El equipo melenudo abrió las puertas del CAR José Rafael Ferrari y uno de los jugadores elegidos para hablar en conferencia de prensa antes los medios de comunicación fue el delantero Michaell Chirinos.
"El diablito" habló sobre el buen momento que atraviesa Olimpia y la confianza que existe dentro del plantel previo a una semana exigente, con el clásico ante Motagua y el compromiso internacional. El atacante destacó la buena condición física del equipo y el aporte que están realizando los jóvenes, quienes han respondido de gran manera ante rivales importantes.
También dejó claro que el ciclón azul será un rival complicado, independientemente de los resultados recientes que ha obtenido. El atacante aseguró que los clásicos se juegan de una manera diferente y que Olimpia respeta las capacidades de su rival, aunque también afirmó que el equipo merengue llega preparado y con mucha confianza tras el trabajo realizado.
Chirinos resaltó el crecimiento de los jóvenes, especialmente de Jeremy Rodríguez, a quien aconsejó seguir trabajando y buscando el gol. El experimentado delantero también recordó que en Olimpia la obligación siempre es pelear por campeonatos y consideró que los nuevos talentos deben entender que el objetivo no es destacar solamente en algunos partidos, sino consolidarse y construir una carrera importante en el club.
Conferencia de Michaell Chirinos
¿Cómo están ustedes físicamente y futbolísticamente pensando en el partido de este domingo?
La verdad que estamos muy contentos. Creo que tenemos un buen grupo, joven, donde ha llegado mucha juventud a aportarle al equipo. Pensé que los iba a costar un poco más, pero gracias a Dios no es así. Hemos ido a enfrentar grandes rivales y hemos obtenido los resultados adecuados y eso como grupo nos ayuda a tomar confianza para lo que se viene. También ganamos una copa, eso también nos ayuda porque los chicos saben lo que significa estar aquí en este club y bueno, lo importante son los resultados y nos han acompañado. El partido del domingo será un partido muy complicado contra un gran rival y esperemos estar a la altura. Físicamente todos estamos bien, gracias a Dios. Los que están lesionados están de vuelta y vamos paso a paso, pero la verdad que nos sentimos muy bien.
Van a enfrentar a un Motagua que viene cansado y no solamente eso, sino que ha sido duramente criticado durante la semana por haber perdido ante el "benjamín" de la Liga. ¿Ustedes qué análisis sacan de lo que le pasó a Motagua ante Estrella Roja y cómo creen que llega para este Clásico?
Yo miraba algunos programas y redes sociales que Motagua es el favorito, que Motagua tenía los mejores jugadores y ahora es el peor. Esto es parte del fútbol nada más. Sabemos que en los clásicos se juegan diferente, puede venir cansado, puede venir como sea y los clásicos son sumamente diferentes. Nosotros como club lo respetamos muy bien, sabemos sus capacidades, sabemos lo que significa jugar contra Motagua, pero en nuestro caso estamos muy preparados para esto. Así lo hicimos saber el día que le ganamos.
Decía el Búho Meléndez entre entre semana "no podemos perder contra ellos". ¿Así lo toman ustedes también? Y también tu mensaje para que no se vuelvan a repetir los incidentes fuera del estadio.
Bueno, esta no es una respuesta para el Búho, pero ellos no deben perder contra Estrella Roja, no deben perder contra Olancho, no deben perder contra quien sea. Nosotros igual no podemos perder contra Motagua, no podemos perder contra Estrella Roja, no podemos perder contra Olancho. Como club grande no podemos perder contra ninguno y al final nosotros respetamos lo que ellos dicen, nos vamos a dar cuenta el día de domingo. Quien haga el mejor partido va a salir ganando.
En la pretemporada caer en Estados Unidos provocó algo fuerte en el club. Después de eso vemos un Olimpia que aunque sea con muchos jóvenes, jugadores nuevos, no deja de correr, no deja de intentar, propone. ¿Crees que ese momento fue un momento bastante positivo para ustedes porque tocaron el piso, tocaron la tierra y se habló muy fuerte?
Sí, fue muy positivo. Yo lo doy gracias a Dios porque nos pasó eso. Al final siempre es bueno que te pase o te den un golpe de realidad para que volvás a relucir, para que volvás a darte cuenta lo que tienes que trabajar, lo que tienes que hacer. En el grupo lo tomamos así, fue un golpe de realidad lo que nos dieron y después de lo que hablamos nos dijimos las cosas en la cara. Dijimos que teníamos que correr, que teníamos que aportarle tanto a los jóvenes como el de experiencia, porque aquí al final son los títulos los que llaman. Aquí no se caracteriza por sacar jóvenes, aquí se caracteriza por quedar campeón y al final los jóvenes lo están haciendo bien. Ellos tienen que ir paso a paso, tienen que ir quedándose, no queriendo estar solo un partido o dos partidos, sino para que sea para toda la vida, una carrera futbolística.
Estás hablando mucho de los jóvenes y del buen trabajo que están haciendo ellos en el inicio de la temporada. ¿Qué opinión tenés precisamente de uno de ellos, Jeremy Rodríguez, que lo está haciendo bastante bien? ¿Qué le dirías a Jeremy de lo que te dijeron a vos cuando arrancabas tu carrera y que le pueda servir?
Yo le digo que cada vez busque el gol, que él es un goleador, que no tenga miedo a sentirse querido por la afición, porque a veces uno se equivoca en esa parte. Él es un joven que hace mucho caso, ha trabajado. También le digo que cuando esté en la casa de él, que ponga a verse videos, que se ponga a practicar individualmente, porque eso es lo importante, que siga tomando confianza, seguridad con el equipo. Nosotros le tenemos mucha fe, mucha confianza. Y bueno, ahí están los resultados. Él ha anotado goles importantes y eso nos suma para nosotros.
Sobre el actual Motagua, sabemos que no viene de un buen papel recientemente, pero ¿cómo miran a este nuevo rival con las altas y las bajas?
Nosotros miramos un rival muy complicado. Sabemos que los clásicos se juegan diferente, como les digo. No importa quién juegue, son clásicos muy disputados. Nosotros, gracias a Dios, pudimos ganarle la final y eso nos llena de confianza. Sabemos que ellos vienen también un poco complicados en los temas de resultados, pero aún así siguen siendo muy fuertes. Tienen grandes jugadores que pasan por un buen momento y bueno, estamos muy contentos por lo que nosotros hemos trabajado y el domingo será un lindo partido.
Hablando un poquito de Copa Centroamericana, vemos al Saprissa en primero de la tabla. Ustedes con seis puntos también y dos partidos. ¿Cómo analizan los partidos que se vienen para este torneo después del clásico?
El partido en Panamá será muy complicado. Ayer sumó y bueno, tenemos que ir a sacar un buen resultado para luego venir aquí a casa y finiquitar contra el Saprissa. Es un gran rival, uno de los rivales más complicados que tenemos enfrente, pero bueno, estamos en nuestra casa y primero vamos a ir paso a paso a ver lo que sucede en Panamá.
Hablando siempre de Copa Centroamericana, ya hablabas la diferencia que hay, por ejemplo, del semestre pasado a este semestre. ¿Olimpia está para apuntar alto, para apuntar a triunfar en esta Copa?
Sí, nuestra obligación es para triunfar, como lo dices tú. La institución te requiere sí o sí los triunfos. Como les dije hace poco, los jóvenes tienen que darse cuenta que aquí es de campeonato, no es de resultado de un partido. Aquí es ganar sí o sí los campeonatos que nos requieren y bueno, la obligación de nosotros como jugadores, por eso lo más experimentados, les damos muchas cosas a los jóvenes para que ellos puedan apuntar a eso. Nos están ayudando mucho y eso es muy importante para nosotros.
Se viene el clásico y sabemos que no se puede perder, pero el miércoles contra Alianza, si se falla después de complicar la Copa Centroamericana, ¿Cómo manejar mentalmente que el domingo es un clásico, pero el miércoles no tienen un día mañana porque de perder se puede complicar todo?
Nosotros primero estamos pensando en el clásico, sacar un buen resultado para seguir sumando, para seguir tomando confianza. Nosotros venimos con mucha confianza, con mucha seguridad en el plantel, con mucha seguridad en los jóvenes, con mucha seguridad en lo que estamos trabajando, en lo que el profe quiere y bueno, después tocará ir a Panamá, enfrentar a un gran rival. Hicimos un buen trabajo contra el otro equipo panameño, sacamos un buen resultado y vamos a ir paso a paso. Sabemos que tenemos que sacar un buen resultado allá y después enfrentar a Saprissa.
Mucha gente sigue hablando del poco plantel que tienen a nivel de nombres, pese a que ya ganaron un título, pese a que están teniendo un buen paso por la Copa Centroamericana. Me gustaría saber tu análisis sobre esto, de los muchachos, de cómo los ves, si crees que también hay que llevar con calma el tema de Jeremy Rodríguez, que es el goleador de la Liga hasta el momento.
La verdad es que sí, es muy importante para nosotros, como les digo, que los jóvenes entren a relucir. Hace tiempo no miraba a muchos jóvenes en el plantel, que puedan seguir trabajando. Nosotros les decimos que sigan trabajando, que no se relajen, que nos están ayudando, que para nosotros es muy importante. Pero también he visto también que a los que somos más grandes, Edrick, Yustin, mi persona, ya no nos quieren acá. Entonces, a veces las personas deben tener cuidado con lo que dicen, porque Yustin es un goleador nato, que les ha dado resultados al último minutos, les ha dado copas, títulos. Eso es parte de la vida también, que nadie se acuerde cuando uno anda por un momento mal, pero deben tener cuidado con lo que desean también, porque a veces es un proceso, los jóvenes, no es para el día siguiente, sino que para un largo plazo.
Sobre este nuevo formato de la Liga Nacional, ahora con 12 equipos, ¿cómo lo ven ustedes?
El formato en realidad me gusta. Ha habido formatos muy diferentes, que son más complicados. Nosotros vamos a ir trabajando paso a paso, partido a partido, lo que nos toque. Pero sí, en realidad nos gusta, y vamos a ir mejorando.
Justo después del partido contra Cincinnati decías que estaban cortos de plantel. ¿Te sentís más cómodo con esta actitud que han tenido los nuevos jugadores, los jóvenes?
Sí, exacto. Me siento más cómodo, me siento con más confianza. Esa vez fue, tal vez, parte del resultado que dije eso la entrevista. No podíamos recibir tantos goles, pero es parte del fútbol. Como dije, qué bueno que nos pasó ahí, en un partido amistoso, en un partido que no vale la pena, que nos dieron un golpe de realidad. Hoy en día, los chicos están sacando el mayor provecho posible, pero como les digo, esto es de campeonato, al final nos daremos cuenta si están o no están.
Sabemos tu historia, jugando en Saprissa en su momento, Olimpia, equipos grandes. Hoy por hoy Marathón, Olimpia y Motagua están ahí, cerquita de clasificar a cuartos, meterse entre los ocho mejores de Copa Centroamérica, como pasó el año pasado. ¿Cómo ves la evolución del fútbol de Honduras?
El fútbol hondureño en realidad tiene que mejorar en muchos aspectos. Porque el tema de la juventud es muy complicado, vas a ver la fuerza básica de los equipos de acá, unos no saben dónde entrenar, o andan buscando una canchita para entrenar, o no tienen balones, o no tienen uniformes.Entonces al final cuando llegas a primera división te pasa factura. Y no es porque entrenes en una cancha de tierra y ahí vengas a un césped como el que tenemos nosotros, no significa eso. En realidad significa que tienen que mejorar sí o sí las categorías menores para cuando vengas aquí, ya vengas con una cosa diferente. En realidad el fútbol hondureño tiene que mejorar en todos los aspectos. Gracias a Dios Marathón que anda muy bien, yo lo miré ayer el partido. Es de felicitarlo, hizo un excelente partido, ahí está el resultado. Están trabajando bien aquí en Liga Nacional, va a ser un equipo muy fuerte. Motagua también lo ha hecho bien, ha sacado resultados importantes. Nosotros con Olimpia fuimos a Panamá, aquí en Tegucigalpa, sacamos el resultado que queríamos. Vamos a ir paso a paso. Pero estamos muy contentos porque al final los equipos hondureños están sacando un buen resultado.