Oficial: Listado de Honduras para los juegos eliminatorios ante Nicaragua y Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- Reinaldo Rueda entregó este día la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para los encuentros ante Nicaragua y Costa Rica el 13 y 18 de octubre respectivamente.
La Bicolor iniciará sus trabajos con jugadores locales este miércoles 5 de noviembre en Tegucigalpa y el fin de semana se comenzarán a unir los legionarios.
Los entrenamientos se realizarán en el CAR de Olimpia y en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, viajando a Managua en vuelo chárter el martes 11 de noviembre a las 3:00 pm desde el aeropuerto Toncontín de la ciudad de Tegucigalpa.
La Selección de Honduras se encuentra líder del C con 8 puntos, mientras que Costa Rica es segunda con 6, Haití lo sigue con 5 y cierra Nicaragua con una unidad en cuarto jornadas.
Entre las novedades en el listado se encuentran Erick Puerto, Danilo Palacios, Devron García, Bryan Acosta, Dereck Moncada y Marlon "Machuca" Ramírez.
Las bajas por lesión son Edwin Rodriguez, Denil Maldonado, Julián Martínez, Rigoberto Rivas, David Ruiz y 'Choco' Lozano.
Listado completo:
Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua)
Defensores: Getsel Montes (Herediano), Joseph Rosales (Minnesota), Andy Nájar (Nashville), Luis Vega (Motagua), Marcelo Santos (Motagua), Cristopher Meléndez (Motagua), Devron García (Real España), Franklin Flores (Real España), Danilo Palacios (Real España), Luis Santamaría (Motagua).
Mediocampistas: Deiby Flores (Al Najma), Kervin Arriaga (Levante), Carlos Pineda (Sporting FC), Jorge Álvarez (Olimpia), José Pinto (Olimpia), Bryan Acosta (Nashville), José Raúl García (UPN), Denis Meléndez (Motagua), Marlon "Machuca" Ramírez (Olancho FC) y Alexy Vega (Marathón).
Delanteros: Romell Quioto (Al Najma), Luis Palma (Lech Poznán), Jorge Benguché (Olimpia), Yustin Arboleda (Olimpia) y Erick Puerto (Platense).