Oficial: Listado de Honduras para los juegos eliminatorios ante Nicaragua y Costa Rica

La Bicolor iniciará sus trabajos con jugadores locales este miércoles 5 de noviembre en Tegucigalpa y el fin de semana se comenzarán a unir los legionarios.

Tegucigalpa, Honduras.- Reinaldo Rueda entregó este día la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para los encuentros ante Nicaragua y Costa Rica el 13 y 18 de octubre respectivamente.

Los entrenamientos se realizarán en el CAR de Olimpia y en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, viajando a Managua en vuelo chárter el martes 11 de noviembre a las 3:00 pm desde el aeropuerto Toncontín de la ciudad de Tegucigalpa.

La Selección de Honduras se encuentra líder del C con 8 puntos, mientras que Costa Rica es segunda con 6, Haití lo sigue con 5 y cierra Nicaragua con una unidad en cuarto jornadas.

Entre las novedades en el listado se encuentran Erick Puerto, Danilo Palacios, Devron García, Bryan Acosta, Dereck Moncada y Marlon "Machuca" Ramírez.

Las bajas por lesión son Edwin Rodriguez, Denil Maldonado, Julián Martínez, Rigoberto Rivas, David Ruiz y 'Choco' Lozano.