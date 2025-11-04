Brasil aplasta a una débil Honduras en el debut del Mundial Sub-17 de Qatar

Al Rayyan , Qatar.- La Selección de Honduras fue aplastada 0-7 por su similar de Brasil en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.
Min. 90 - Goooool de Honduras gooooool de Gabriel Mec sobre Honduras para sentenciar la goleada en el inicio del Mundial.
Min. 74 - Goool de Brasil gooool de Angelo tras adelantarse ante el defensa y al entrar al área soltó derechazo
Min. 63 - Doble modificación de Brasil, ingresan Gabriel Mec y Pietro Tavares, salen Kayke y Thiago
Min. 59 - Gool de Brasil goool de Vitor Hugo tras un centro de Angelo que luego del rebote aprovechó para aumentar la goleada
Min. 54 - Honduras pierde la oportunidad de anotar su primer tanto, centro desde la izquierda de Mike Arana luego de robarle el balón a Thiago, pero su centro fue muy atrás y la defensa la rechaza a un costado.
Min. 46 - Dos cambios más para Honduras. ingresan David Flores y Darell Oliva en lugar de Marcos Reyes y Adonay Oyuela y por Brasil ingresó Luis Pacheco por Ze Lucas.
Min. 45+3 - Gooooool de Brasil goooool de Dell luego de un centro desde la derecha de Ruan Pablo, de volea la impacta Thiago en el trayecto la desvió el número 9 para así lograr el cuarto gol
Min. 36 - Otro amonestado para Honduras, ahora es Alexander Álvarez tras empujón a Ruan Pablo
Min. 27 - Amonestado Yeison Arriola luego de fuerte entrada sobre Arthur Ryan, el árbitro no lo perdonó, levantó mucho la pierna.
Min. 22 - Doble cambio para la selección de Honduras, salen Cristopher Vega y Nicolás Baldas en su lugar ingresan Alexander Álvarez Joshua Palacios
Min. 19 - Goool de Brasil gooool de Felipe Morais que aprovechó el espacio frente a portería y no perdonó con un potente zurdazo
Min. 16 - Se salva Honduras, bombazo desde fuera del área, el portero Eliezer Fuentes rechaza y la manda al tiro de esquina.
Min- 15 - Goool de Brasil gool de Dell que aprovechó el rebote en el poste para llegar solo frente a portería y aumentar ventaja sobre Honduras.
Min. 9 - La jugada fue revisada en el VAR, pero luego de verla, el árbitro no cambió de opinión y dio por válido el gol.
Min. 8 - Goooool de Brasil gooooool de Ruan Pablo luego de tener espacio para luego soltar potente derechazo donde el portero no tuvo reacción.
Min. 5 - Centro desde la banda derecha y Felipe Morais entra en velocidad al área a impactar el balón aunque la mandó arriba.
INICIÓ EL PARTIDO ENTRE LA H Y LOS CARIOCAS
La mini 'H' se encuentra en el Grupo H donde sus rivales son: Brasil, Indonesia y Zambia.
Alineaciones
HONDURAS: 1. Eliezer Fuentes, 2. Yensel Morales, 3. Enmanuel Martin, 4. Osmel Medina, 15. Adonay Oyuela, 6. Obed Amador (C), 10. Mike Arana, 16. Cristopher Vega, 17. Yeison Arriola, 18. Nicolás Baldas, 11. Marcos Reyes.
Suplentes: 12. Noel Valladares, 21. Robben Anderson, 8. Brayan Cortés, 13. Yochua Palacios, 14. Darell Oliva, 20. Alexander Álvarez, 9. David Flores, 19. Reagan Bodden.
BRASIL: 1. Joao Pedro, 2. Angelo, 3. Vitor Hugo, 4. Luis Eduardo, 16. Arthur Ryan, 5. Ze Lucas (C), 8. Thiago, 20. Felipe Morais, 7. Ruan Pablo, 9. Dell, 11.Kayke
Suplentes: 12. Arthur Jampa, 21. Lucas Andrade, 13. Vitor Fernandes, 14. Luccas Ramón, 10. Gabriel Mec, 15. Luis Pacheco, 18. Vinicius Rocha, 17. Pietro Tavares, 19. Andrey Fernandes
Hora y canal dónde ver partido
Hora: 6:30 AM (Martes 04 de noviembre)
Estadio: Complejo Aspire Zone de Doha.
Transmite: Telecadena 7/4 y Tigo Sports.