Brasil aplasta a una débil Honduras en el debut del Mundial Sub-17 de Qatar

Al Rayyan , Qatar.- La Selección de Honduras fue aplastada 0-7 por su similar de Brasil en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.

Min. 90 - Goooool de Honduras gooooool de Gabriel Mec sobre Honduras para sentenciar la goleada en el inicio del Mundial.

Min. 74 - Goool de Brasil gooool de Angelo tras adelantarse ante el defensa y al entrar al área soltó derechazo

Min. 63 - Doble modificación de Brasil, ingresan Gabriel Mec y Pietro Tavares, salen Kayke y Thiago

Min. 59 - Gool de Brasil goool de Vitor Hugo tras un centro de Angelo que luego del rebote aprovechó para aumentar la goleada

Min. 54 - Honduras pierde la oportunidad de anotar su primer tanto, centro desde la izquierda de Mike Arana luego de robarle el balón a Thiago, pero su centro fue muy atrás y la defensa la rechaza a un costado.

Min. 46 - Dos cambios más para Honduras. ingresan David Flores y Darell Oliva en lugar de Marcos Reyes y Adonay Oyuela y por Brasil ingresó Luis Pacheco por Ze Lucas.

Min. 45+3 - Gooooool de Brasil goooool de Dell luego de un centro desde la derecha de Ruan Pablo, de volea la impacta Thiago en el trayecto la desvió el número 9 para así lograr el cuarto gol