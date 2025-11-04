Tristeza en Honduras, figura no estuvo por este motivo y alegría en Brasil tras goleada en Mundial Sub-17

La Selección Nacional de Honduras cayó por marcador de 7-0 ante Brasil en el Mundial de Qatar Sub-17. Las mejores postales que dejó el partido.
¡Vapuleada! La Selección Sub-17 de Honduras perdió por marcador de 7-0 contra Brasil en el debut de la Bicolor en Qatar 2025.
La selección brasileña nos bailó y la Bicolor ahora está obligada a ganar los próximos dos partidos para clasificar a 16avos de final.
Los jugadores hondureños salieron con mucho ímpetu al compromiso ante los brasileños, pero fue un partido para el olvido.
Los sudamericanos no perdonaron los errores de Honduras en el debut mundialista y la H recibió otro costal de goles en la Copa del Mundo.
Brasil nos anotó cuatro goles en el primer tiempo. Ruan Pablo, Felipe Morais y Dell, en dos ocasiones anotaron por los sudamericanos.
La H no metió las manos, pero aún tiene dos partidos por disputar en la Copa del Mundo Qatar 2025.
Por la Bicolor Hondureña no vio acción el catracho Luis Suazo, quien milita en el Braga del fútbol de Portugal.
La goleada ante La H fue un escándalo, pero enfrente teníamos a una compleja y favorita selección de Brasil.
La Selección de Honduras perdió por marcador de 7-0. Los rostros de la Bicolor fueron de tristeza tras el 7-0 encajado.
Brasil, por su parte, bailó zamba contra la Selección de Honduras dirigida por Israel Canales.
En la segunda parte Brasil anotó otros tres goles. Angelo, Vitor Hugo y Gabriel Mec endosaron el 7-0 final.
La selección brasileña es líder del grupo H, donde también juegan Zambia e Indonesia. Avanzan los primeros dos y clasifican los mejores terceros.
Brasil nos vapuleó con estilo, fútbol e intensidad. No obstante, nuestros chicos tendrán que pasar página de inmediato. Dell, futbolista del Cruzeiro de Brasil, nos anotó doblete. Este chico es señalado como el nuevo "Haaland".
Este fue el 11 de la Selección Nacional de Honduras ante Brasil. Luis Suazo no debutó por una tendinitis.
La Selección de Brasil es una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo Sub-17.
El próximo compromiso de Honduras es el viernes 7 de noviembre a las 9:45 AM. El rival es Zambia por la fecha 2 de la Copa del Mundo.
La alegría de los brazucas no se hizo esperar en el triunfo de Honduras.